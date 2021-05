Índia bate novo recorde diário com mais de 4 mil mortes por Covid-19

O número de novas infecções pelo coronavírus caiu para 263.533, mas especialistas acreditam que está acontecendo uma grande subnotificação à medida que a pandemia se espalha para as zonas rurais

EFE/EPA/IDREES MOHAMMED Corpo de uma vítima Covid-19 é preparado para os últimos ritos no crematório de Nova Delhi, Índia



O Ministério da Saúde da Índia afirmou que nesta terça-feira, 18, foram registradas 4.329 mortes por Covid-19, um novo recorde diário. A quantidade de óbitos superou o recorde diário do Brasil (4.200 em 8 de abril) e se aproximou do mundial, que pertence aos Estados Unidos (4.400 em 12 de janeiro). Além disso, nas últimas 24 horas também foram reportadas mais 263.533 infecções pelo coronavírus, fazendo com que o país ultrapassasse o sombrio marco 25 milhões de casos desde o início da pandemia. Até então, só os Estados Unidos tinham alcançado esse total. Apesar de ainda ser um número elevado, as mais de 263 mil novas contaminações representam uma queda de 36% em relação ao pico de 414 mil registrado no último dia 6. No entanto, especialistas acreditam que o fenômeno se deve à subnotificação à medida que a pandemia já atingiu o ápice nas grandes cidades a agora migra para as zonas rurais, que, em geral, não possuem infraestrutura sanitária para detectar e contabilizar os casos de Covid-19.