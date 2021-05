Índia ultrapassa 20 milhões de casos confirmados de Covid-19

Metade dessas infecções pelo novo coronavírus aconteceu nos últimos cinco meses, sendo que a crise sanitária se agravou principalmente em abril

O governo da Índia está relutante em impor um novo lockdown porque o primeiro deixou milhões de cidadãos sem fontes de renda



A Índia ultrapassou 20 milhões de casos confirmados de Covid-19 nesta terça-feira, 4, depois que o Ministério da Saúde reportou 357.229 novas infecções nas últimas 24 horas. De acordo com a Universidade Johns Hokins, as primeiras dez milhões de contaminações foram registradas entre janeiro e dezembro de 2020, sendo que houve um lockdown em nível nacional entre o final de março e maio daquele ano. Já os outros dez milhões foram reportados em um período de tempo muito mais curto, de aproximadamente cinco meses, sendo que a situação se agravou principalmente em abril. A imprensa local relata que os crematórios e cemitérios estão lotados com os corpos das vítimas do novo coronavírus à medida que a Índia chega ao total de 222.408 pessoas mortas em decorrência da doença desde o início da pandemia. Além disso, o sistema de saúde sofre com a alta de oxigênio medicinal, leitos de UTI e medicamentos para tratar os pacientes. Ainda assim, o governo está relutante em impor um novo lockdown porque o primeiro deixou milhões de cidadãos sem fontes de renda.