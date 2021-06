Índia ultrapassa marca de 30 milhões de casos da Covid-19

País asiático registrou 50,8 mil novos casos da doença em 24 horas e manteve posição no segundo lugar entre países com mais infectados, atrás apenas dos Estados Unidos

EFE/EPA/JAGADEESH NV Índia ultrapassou marca de 30 milhões de contaminados



Lutando contra uma variante do novo coronavírus mais contagiosa do que as anteriores, a Índia ultrapassou nesta quarta-feira, 23, a marca de 30 milhões de casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. Um boletim diário divulgado pelo governo local mostrou que 50.848 novas infecções foram registradas nas últimas 24 horas, o que eleva o número de casos para 30,02 milhões. O número de mortes registradas por causa da Covid-19 no país é de 391 mil até o momento. Os números mantêm a Índia como segundo país com maior número de casos no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 33,5 milhões de casos e 602 mil mortes. A nova variante já foi encontrada em mais de 80 países e, de acordo com projeções da Organização Mundial da Saúde, deve se tornar a cepa variante da doença no mundo.