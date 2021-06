Infestação de ratos obriga cidade na Austrália a evacuar prisão

Mais de 200 funcionários e 420 prisioneiros foram transferidos para penitenciárias na zona oeste de Nova Gales do Sul

Reprodução/ Corrective Services NSW

A área oeste da Austrália passa por uma infestação de ratos há alguns meses e a cidade de Nova Gales do Sul foi forçada a evacuar uma prisão da região pelo alto índice de animais no local. Até 200 funcionários e 420 prisioneiros, do sexo masculino e do feminino, serão retirados do centro correcional de Wellington pelos próximos 10 dias, enquanto um trabalho de limpeza e remediação é realizado no local. “A saúde, a segurança e o bem-estar dos funcionários e presidiários são nossa prioridade número um, por isso é importante agirmos agora para realizar o trabalho de remediação vital”, disse o comissário dos Serviços Corretivos da NSW, Peter Severin. A maioria dos funcionários será transferido para prisões na região oeste, enquanto uma equipe mínima ainda permanecerá em Wellington para supervisionar e contribuir com o trabalho de reparo. Os ratos causara danos à fiação interna e aos painéis do teto.