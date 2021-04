Instituto Gamaleya reafirma eficácia da Sputnik V após Alberto Fernandéz pegar Covid-19

O Instituto Gamaleya, laboratório da Rússia responsável pelo desenvolvimento da Sputnik V, respondeu à postagem em que o presidente da Argentina, Alberto Fernandéz, anuncia estar infectado pelo novo coronavírus. O mandatário já tinha tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em janeiro e a segunda em fevereiro, mas confirmou através do Twitter que recebeu resultado positivo para um teste de antígeno após ter tido febre e dor de cabeça. “Apesar de estarmos aguardando a confirmação pelo teste PCR, já estou isolado, cumprindo o protocolo em vigor e seguindo as orientações do meu médico pessoal”, escreveu neste sábado, 3. Poucas horas depois, o Instituto Gamaleya respondeu: “Estamos tristes em ouvir isso. A Sputnik V é 91,6% eficaz contra infecções e 100% eficaz contra casos graves. Se infecção for realmente confirmada, a vacinação garante uma recuperação rápida sem sintomas graves. Desejamos a você uma recuperação rápida!”.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021