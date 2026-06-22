GSI da Presidência nomeia ‘Fulano de Tal’ e ‘Cicrano de Tal’ como assistentes

Gabinete sinalizou que percebeu o ocorrido e fará retificação no próximo Diário Oficial da União

Publicação no Diário Oficial da União da portaria 172, que nomeia "Fulano de Tal" e Cicrano de Tal".

Uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (22) nomeou “Major do Exército Brasileiro (EB) FULANO DE TAL; e o 1º Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) CICRANO DE TAL“, para o cargo de assistentes na Secretaria de Segurança Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

A portaria é assinada pelo diretor do Departamento de Gestão da Secretaria-executiva do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Vinícius Damasceno do Nascimento.

No documento, os nomeados passam a ocupar a Gratificação de Representação da Presidência da República, código Nível IV, e ficam dispensados das que atualmente ocupam.

A nomeação, de sexta-feira (19), inclui o 1º Sargento da Marinha do Brasil (MB) Márcio Adriano de Jesus Leite.

A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria do GSI, que reconheceu o erro e informou que a retificação da publicação será realizada no próximo DOU.