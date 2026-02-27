Irã cobra que EUA abandonem ‘exigências excessivas’ durante negociações

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, pediu nesta sexta-feira (27) que os Estados Unidos abandonem as “exigências excessivas” para que seja possível avançar em um acordo, após novas negociações realizadas em Genebra.

Na quinta-feira (26), o chanceler havia celebrado os “progressos” nas reuniões bilaterais, apesar da forte presença militar americana no Oriente Médio e das ameaças de ataque ao Irã caso não haja entendimento.

Em conversa telefônica com o chanceler egípcio, Badr Abdelatty, Araghchi afirmou que o sucesso das tratativas exige “seriedade e realismo” da outra parte, além de evitar “erros de cálculo e exigências excessivas”. Ele, no entanto, não detalhou quais demandas estariam em discussão.

Entre os principais pontos de tensão estão o programa de mísseis balísticos iraniano e o enriquecimento de urânio, temas frequentemente mencionados por Washington e que Teerã se recusa a suspender.

Durante o discurso sobre o Estado da União, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o Irã já teria desenvolvido mísseis capazes de ameaçar a Europa e que estaria trabalhando para alcançar o território americano. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que os iranianos não estariam enriquecendo urânio no momento, mas tentariam chegar a esse estágio.

O governo iraniano sustenta que o programa de mísseis tem caráter defensivo e reafirma que seu programa nuclear possui fins exclusivamente pacíficos. Ainda assim, Estados Unidos, Israel e países ocidentais suspeitam de ambições militares.

Omã, que atua como mediador nas negociações, informou que haverá uma reunião técnica em Viena na segunda-feira, antes de uma nova rodada de conversas prevista para a mesma semana.