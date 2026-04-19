Irã denuncia apreensão de navio pelos EUA como ‘pirataria’ e promete ‘resposta rápida’

Mais cedo, Trump disse que a Marinha norte-americana abriu fogo e tomou controle de um cargueiro iraniano no Golfo de Omã

Sina Drakhshani/Unsplash Irã afirmou que a ação contra seu cargueiro constitui uma 'violação do cessar-fogo'



As Forças Armadas do Irã prometeram uma “resposta rápida” à apreensão, pelos Estados Unidos, de um navio-tanque de bandeira iraniana no Golfo de Omã, informou a mídia estatal neste domingo (19). O quartel-general militar disse que o ataque e a subsequente abordagem do navio pelas forças norte-americanas constituem uma “violação do cessar-fogo” e denunciou o ato como “pirataria”.

Mais cedo, os EUA afirmaram que dispararam contra o navio e que o apreenderam porque ele havia cruzado a linha de bloqueio após ignorar múltiplos avisos. Foi a primeira interceptação desse tipo desde o início do bloqueio aos portos iranianos na semana passada. A notícia colocou em dúvida o anúncio anterior do presidente norte-americano, Donald Trump, de que negociadores iriam ao Paquistão na segunda-feira (20), para mais uma rodada de conversas com o Irã.

As tensões entre Washington e Teerã escalam novamente em novo impasse sobre o Estreito de Ormuz, às vésperas do frágil e temporário cessar-fogo expirar, o que deve acontecer na quarta-feira, 22.

O Paquistão não confirmou uma segunda rodada de negociações, mas as autoridades começaram a reforçar a segurança em Islamabad. Um funcionário regional envolvido nos esforços disse que os mediadores estavam finalizando os preparativos e que equipes de segurança americanas já estavam no local.

A Casa Branca informou que o vice-presidente norte-americano, JD Vance, que liderou a primeira rodada de negociações presenciais históricas ao longo de 21 horas no último fim de semana, chefiará a delegação dos EUA ao Paquistão, juntamente com os enviados Steve Witkoff e Jared Kushner.