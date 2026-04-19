Marinha dos EUA abriu fogo e tomou controle de cargueiro do Irã, diz Trump

O republicano afirmou que a embarcação ainda está sujeita a sanções do Departamento do Tesouro

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Em outra publicação da Truth Social, Trump acusou o Irã de violar o cessar-fogo com os EUA



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (19) que a sua Marinha abriu fogo, no Golfo de Omã, contra um navio iraniano. O republicano afirmou que as forças de Washington tomaram controle da embarcação.

“[O cargueiro Touska] tentou escapar do nosso bloqueio marítimo e as coisas não correram bem para eles”, escreveu Trump na rede Truth Social.

O republicano afirmou que Touska está sujeito a sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Segundo os últimos dados disponíveis no site Marine Traffic, o porta-contêineres Touska, que zarpou da Malásia em 12 de abril, encontrava-se a cerca de 45 km da costa sul do Irã, perto da cidade de Chabahar.

De acordo com os números divulgados na manhã de sábado (18) pelo Exército norte-americano, desde o início do bloqueio aos portos iranianos, em 13 de abril, “23 navios acataram as ordens das forças norte-americanas de voltar”.

O Irã suspendeu na sexta-feira (17) o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde normalmente passa um quinto do comércio mundial de petróleo e gás natural. Entretanto, no dia seguinte, anunciou que voltava a impor “controle rigoroso” sobre a passagem em resposta à decisão dos Estados Unidos de manter a interdição aos portos iranianos.

Em uma mensagem anterior publicada neste domingo, na Truth Social, Trump acusou Teerã de violar o cessar-fogo ao lançar ataques em Ormuz, dirigidos, segundo ele, contra um navio francês e outro britânico, entre outros.

Um navio da CMA CGM “foi alvo de tiros de advertência ontem” no Estreito de Ormuz, informou o grupo de navegação francês à AFP.