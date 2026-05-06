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Irã diz que garantirá travessia segura em Ormuz após Trump encerrar ‘Projeto Liberdade’

Em comunicado, a força naval iraniana agradeceu a cooperação dos capitães e proprietários de navios posicionados no Golfo Pérsico e no Mar de Omã

  • Por Estadão Conteúdo
  • 06/05/2026 08h35
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Foto por GIUSEPPE CACACE / AFP Navios-tanque são vistos no Terminal de Contêineres de Khor Fakkan, o único porto natural de águas profundas da região e um dos principais portos de contêineres do Emirado de Sharjah, ao longo do Estreito de Ormuz, uma hidrovia por onde passa um quinto da produção global de petróleo, em 23 de junho de 2025. Os militares dos EUA disseram que iniciariam um bloqueio a todos os portos iranianos em 13 de abril de 2026, após o colapso das negociações entre os lados em guerra no Paquistão, com o presidente dos EUA culpando a recusa do Irã em abandonar suas ambições nucleares. Foto de arquivo mostra navios-tanque no Terminal de Contêineres de Khor Fakkan, o único porto natural de águas profundas da região e um dos principais portos de contêineres do Emirado de Sharjah, ao longo do Estreito de Ormuz

A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou nesta quarta-feira (6) que a travessia pelo Estreito de Ormuz poderá ser retomada de forma “segura e sustentável” com o “fim das ameaças dos agressores”, em meio à pausa anunciada pelos Estados Unidos no chamado “Projeto Liberdade”.

Em comunicado, a força naval iraniana agradeceu a cooperação dos capitães e proprietários de navios posicionados no Golfo Pérsico e no Mar de Omã pela navegação “em conformidade com as regras do Irã” e pela participação das embarcações na segurança da navegação marítima da região.

A IRGC acrescentou que, “com o fim das ameaças dos agressores e sob novos procedimentos, será possível garantir uma travessia segura e sustentável pelo estreito”. A nota não detalha, porém, quais seriam os “novos procedimentos”.

A manifestação ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar na noite de terça-feira (5) uma pausa no “Projeto Liberdade”, iniciativa militar voltada à escolta de navios comerciais para a saída do Estreito de Ormuz.

Segundo Trump, a decisão foi tomada a pedido do Paquistão e de outros países, após “grande progresso” nas negociações com representantes iranianos para um acordo “completo e definitivo”. Apesar da suspensão temporária da operação, o presidente americano afirmou que “o bloqueio permanece em pleno vigor e efeito”.

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