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Trump anuncia suspensão da operação militar dos EUA para escoltar navios em Ormuz

Chamado “Projeto Liberdade” de Trump, destinado a ajudar embarcações a sair do Estreito de Ormuz, começou na segunda-feira (04)

  • Por Jovem Pan*
  • 05/05/2026 21h10
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Reprodução/Youtube Presidente Donald Trump em pronunciamento após ataque a tiros em jantar Trump lançou o 'Projeto Liberdade' na segunda-feira (04)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (5) que suspende a operação militar americana para escoltar navios através do Estreito de Ormuz após apenas um dia, em uma tentativa de alcançar um acordo com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio. “Concordamos mutuamente que, embora o bloqueio permaneça em pleno vigor, o Projeto Liberdade (a circulação de navios pelo Estreito de Ormuz) será suspenso por um curto período para verificar se o acordo pode ser finalizado e assinado.”, escreveu o presidente dos Estados Unidos, informando que atendeu a um pedido do Paquistão.

O chamado “Projeto Liberdade” de Trump, destinado a ajudar embarcações a sair do Estreito de Ormuz — ponto de acesso ao Golfo onde o Irã assumiu o controle em resposta ao ataque dos Estados Unidos e de Israel — começou na segunda-feira (04).

Mas o líder americano afirmou em sua rede Truth Social que agora coloca a operação em pausa após um pedido do mediador Paquistão e de outros países, já que “foi alcançado um grande progresso rumo a um acordo completo e final” com Teerã.

Bloqueio em Ormuz 

Washington mantém um bloqueio aos portos iranianos na tentativa de pressionar o Irã a fechar um acordo que ponha fim à guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel em 28 de fevereiro. As tensões haviam aumentado com a operação em Ormuz, e os Estados Unidos afirmaram ter afundado sete embarcações iranianas, enquanto vários navios civis foram atacados, supostamente pelo Irã.

Mais cedo, o secretário de Estado, Marco Rubio, declarou a jornalistas na Casa Branca que “a operação está encerrada — Epic Fury — conforme o presidente informou ao Congresso. Concluímos essa fase”. O governo Trump tinha 60 dias após o início das hostilidades para informar o Congresso sobre a guerra, iniciada sem autorização prévia.

Rubio afirmou que os Estados Unidos “alcançaram os objetivos” dessa fase ofensiva. “Esses caras enfrentam uma destruição real e catastrófica de sua economia”, disse, acrescentando que Trump ainda prefere um acordo negociado com o Irã.

Israel e Estados Unidos atacaram o Irã, mataram altos dirigentes e destruíram importantes instalações militares e econômicas, mas sem provocar o colapso da república islâmica, que respondeu com ataques em toda a região. Em 8 de abril, Trump declarou um cessar-fogo com o Irã, que desde então foi prorrogado, mesmo com as negociações com Teerã estagnadas.

*Com informações da AFP

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