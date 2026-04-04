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Irã diz que navios do Iraque podem cruzar livremente o Estreito de Ormuz

O porta-voz das Forças Armadas do Irã, Ebrahim Zolfaghari, afirmou que as restrições impostas se aplicam apenas aos ‘países inimigos’

  • Por Jovem Pan*
  • 04/04/2026 14h49
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Foto por PUNIT PARANJPE / AFP Um barco de passageiros passa navegando pelo petroleiro Kashimasan, de bandeira indiana, atracado perto de um terminal de descarregamento na Ilha Butcher, na costa de Mumbai, em 1º de abril de 2026. O Ministério do Petróleo da Índia afirmou em 1º de abril que os preços do combustível de aviação doméstico subiriam, já que a guerra no Oriente Médio elevou os custos de energia, mas que isso havia protegido as companhias aéreas de um aumento esperado de 100%. O Irã controla o Estreito de Ormuz por sua localização geográfica estratégica, posicionando-se como o "guarda" da rota por onde circula cerca de 20% a 30% do petróleo mundial.

O Irã anunciou neste sábado (4) que embarcações iraquianas podem cruzar o Estreito de Ormuz, uma rota marítima estratégica praticamente bloqueada por completo por Teerã desde o início da guerra no Oriente Médio, no fim de fevereiro.

“Anunciamos que o Iraque, nosso país irmão, não está sujeito às restrições que impusemos no Estreito de Ormuz e que tais restrições se aplicam apenas aos países inimigos”, declarou o porta-voz do comando das Forças Armadas iranianas, Ebrahim Zolfaghari, citado pela televisão estatal.

O Irã controla o Estreito de Ormuz por sua localização geográfica estratégica, posicionando-se como o “guarda” da rota por onde circula cerca de 20% a 30% do petróleo mundial.

*AFP

 

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