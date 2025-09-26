Irã e Rússia assinam acordo de US$ 25 bilhões para construção de usinas nucleares na República Islâmica

Parceria entre a empresa iraniana Hormoz e a russa Rosatom estabelece a construção de quatro instalações em Sirik, na província de Hormozgan

Banco de imagens/Pixabay O Irã, ameaçado pelo restabelecimento de sanções da ONU por seu programa nuclear, possui atualmente apenas uma central de energia atômica operacional, em Bushehr



Irã e Rússia assinaram um acordo de 25 bilhões de dólares (134 bilhões de reais) para a construção de usinas de energia nuclear na República Islâmica, informou a televisão estatal iraniana. O acordo, assinado entre a empresa iraniana Hormoz e a russa Rosatom, estabelece a construção de quatro usinas nucleares em Sirik, na província de Hormozgan, segundo a emissora.

O Irã, ameaçado pelo restabelecimento de sanções da ONU por seu programa nuclear, possui atualmente apenas uma central de energia atômica operacional, em Bushehr, sul do país.

*Com informações da AFP