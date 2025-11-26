Israel anuncia operação ‘ampla’ na Cisjordânia e na Faixa de Gaza

De acordo com as Forças de Defesa israelenses, mais de 20 militantes foram mortos e oito capturados na última semana em ações no norte da Samaria

ZAIN JAAFAR / AFP Forças de Defesa de Israel divulgam, nesta quarta-feira (26), que realizaram operações na Cisjordânia e na Faixa de Gaza



As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) divulgaram uma série de comunicados, nesta quarta-feira (26), relatando operações na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Em nota conjunta com o serviço de inteligência ISA, as forças israelenses afirmaram que lançaram, durante a madrugada, “uma ampla operação antiterrorista na área do norte da Samaria”. Ainda segundo o comunicado, “as forças não permitirão que o terrorismo crie raízes na região e estão agindo proativamente para impedi-lo”.

Na Faixa de Gaza, as IDF relataram que continuam a operar na área de Rafah Oriental. De acordo com o comunicado, enviado pelo Telegram, postos de observação identificaram seis militantes que “provavelmente emergiram da infraestrutura terrorista subterrânea”.

Forças disseram que, após o ataque aéreo, militares localizaram “um terrorista eliminado” dentro de um edifício, além de “três terroristas armados, posteriormente eliminados em combate aproximado”. Outros dois suspeitos foram detidos.

Segundo as IDF, mais de 20 militantes foram mortos e oito capturados na última semana em ações na região. As forças afirmam permanecer mobilizadas “de acordo com o acordo de cessar-fogo” e continuar atuando para “remover qualquer ameaça imediata”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert