Vídeo mostra avião dos EUA sendo abatido por engano no Kuwait; veja

O Ministério da Defesa do país afirmou que todos os tripulantes sobreviveram à queda

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou que as defesas aéreas do Kuwait derrubaram por engano três caças americanos na noite de domingo (1º). Vídeo compartilhado mostra o momento em que o ataque acontece.

Veja o vídeo da queda do avião

Desde o início da ofensiva conjunta dos EUA e de Israel contra o Irã, Teerã tem respondido com ataques de mísseis e drones contra os países do Golfo, muitos dos quais são aliados de Washington, capital dos EUA.

“Caças da Força Aérea dos EUA foram abatidos por engano pelas defesas aéreas do Kuwait”, declarou o Centcom, acrescentando que as tripulações ejetaram em segurança.

“O Kuwait reconheceu o incidente e agradece os esforços das forças de defesa do Kuwait e seu apoio nesta operação em andamento”, acrescentou.

A embaixada não confirmou se o prédio foi atingido, mas emitiu um comunicado pedindo às pessoas que “não fossem” à missão diplomática devido a uma “ameaça persistente de ataques com mísseis e drones”. Os funcionários da embaixada estão “confinados no local”, acrescentou.

“Vários aviões militares dos Estados Unidos caíram esta manhã. Confirmamos que todos os tripulantes sobreviveram”, afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa do Kwait.

Desde sábado (28), cinco pessoas morreram no Golfo, todas estrangeiras: uma no Kuwait, três nos Emirados Árabes Unidos e uma no Bahrein.

Na manhã de segunda-feira (2), novas explosões foram ouvidas em Dubai, Abu Dhabi, Doha e Manama.

Os ataques iranianos, que atingiram bases militares, bem como infraestrutura civil, como prédios residenciais, hotéis, aeroportos e portos, abalaram uma região há muito considerada um refúgio de paz e segurança no Oriente Médio.

*Com informações da AFP