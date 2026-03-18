Israel diz que matou ministro de Inteligência do Irã

Morte de Esmail Khatib se soma à do chefe da Segurança Iraniana, Ali Larijani, confirmada na terça-feira (17) pelas autoridades de Teerã

ATTA KENARE / AFP Ministro de Inteligência do Irã, Esmail Khatib (no centro da imagem)



O ministro da Defesa de Israel afirmou, nesta quarta-feira (18), que o Exército do país matou o ministro iraniano de Inteligência, Esmail Khatib. “Na noite passada, o ministro de Inteligência do Irã, Khatib, também foi eliminado”, informou o ministro Israel Katz em um comunicado.

A morte se soma à do chefe da Segurança iraniana, Ali Larijani, confirmada na terça-feira (17) pelas autoridades de Teerã.

O Departamento de Estado americano havia oferecido uma recompensa de US$ 10 milhões por informações sobre o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, e outros funcionários de alto escalão, incluindo Khatib.

“A intensidade dos ataques no Irã está subindo de nível. Estamos no meio de uma etapa decisiva”, afirmou Katz em seu comunicado.

Katz também explicou que ele e o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, haviam autorizado o Exército a atacar “qualquer funcionário de alto escalão iraniano para o qual o círculo de inteligência e operações tenha sido fechado, sem necessidade de aprovação adicional”. “Vamos continuar caçando todos eles”, acrescentou.

“Ao longo deste dia (quarta-feira) são esperadas surpresas significativas em todos os âmbitos, que elevarão a guerra que estamos travando contra o Irã e o Hezbollah no Líbano a um novo nível”, acrescentou.

Em um comunicado que anunciou a eliminação de Khatib, o Exército israelense afirmou que ele havia “desempenhado um papel significativo durante os recentes protestos no Irã, tanto no que diz respeito à detenção e ao assassinato de manifestantes quanto à definição da avaliação de inteligência do regime”.

“Além de suas atividades direcionadas contra o Estado de Israel, Khatib liderou as atividades terroristas do Ministério da Inteligência contra alvos israelenses e americanos em todo o mundo”, acrescentou.

*Com informações da AFP