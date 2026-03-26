Israel diz ter matado comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã

Alireza Tangsiri era apontado como uma figura-chave na estratégia de bloqueio do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz

Divulgação/Alireza Tangsiri no X O comandante da Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana, Alireza Tangsiri.



O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, anunciou nesta quinta-feira (27) que o Exército do país matou, em um ataque aéreo, Alireza Tangsiri, comandante da Marinha da Guarda Revolucionária iraniana.

Tangsiri era apontado como uma figura-chave na estratégia de bloqueio do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz.

Segundo o governo de Israel, ele era responsável por coordenar o fechamento da via, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. O estreito está praticamente bloqueado há quase um mês em meio à escalada do conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel.

“Na noite passada, em uma operação precisa e letal, o Exército eliminou o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, Tangsiri, ao lado de outros oficiais do comando naval”, disse Katz em um vídeo.

Desde o início dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro, Israel anunciou a morte de vários funcionários de alto escalão do Irã, incluindo o líder supremo Ali Khamenei.

*Com AFP