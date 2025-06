Israel justifica ataque à TV estatal iraniana por motivos militares e de propaganda

As FDI anunciaram na noite do ataque que ‘a Força Aérea israelense realizou um ataque preciso, com base em informações de inteligência fornecidas pela Diretoria de Inteligência’

IRINN / AFP / XGTY O momento do ataque foi capturado ao vivo



As Forças de Defesa de Israel (FDI) e o governo de Benjamin Netanyahu citaram diferentes motivos na segunda-feira para o ataque à televisão pública iraniana, alguns alegando seu uso pelas Forças Armadas do Irã para atividades militares e outros seu papel de propaganda, disse o porta-voz militar israelense, Effie Deffrin, em entrevista coletiva nesta terça. “As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram ter atacado a emissora de televisão iraniana, alegando que o centro de comunicações do regime estava sendo usado pelas Forças Armadas iranianas para atividades militares, enquanto Netanyahu afirmou que o ataque visava conter o poder transformador do regime”, reconheceu.

O porta-voz corrigiu a versão afirmando que: “Esta Autoridade de Radiodifusão (Iraniana), esta rede, foi usada para disseminar propaganda anti-israelense e incitar ao genocídio”, contradizendo assim a versão divulgada ontem sobre as operações militares realizadas nas instalações. Em entrevista coletiva ontem, Benjamin Netanyahu já havia feito alusão ao papel fundamental da emissora na propaganda iraniana.

O ministro da Defesa, Israel Katz, também escreveu na rede social X que as forças israelenses haviam bombardeado a Agência Iraniana de Radiodifusão (IRB), referindo-se a ela como “a autoridade de propaganda e incitação do regime”. As FDI anunciaram na noite do ataque que “a Força Aérea israelense realizou um ataque preciso, com base em informações de inteligência fornecidas pela Diretoria de Inteligência, contra um centro de comunicações usado para fins militares pelas Forças Armadas iranianas”.

“O edifício foi usado pelas Forças Armadas iranianas sob o pretexto de uma atividade civil, ocultando o uso militar da infraestrutura e dos ativos do centro. O ataque prejudicou diretamente as capacidades militares das Forças Armadas iranianas”, afirmou as FDI. Um míssil israelense atingiu ontem os estúdios da IRIB, localizados em um bairro residencial de Teerã, que as forças israelenses ordenaram que fossem desocupados horas antes.

O momento do ataque foi capturado ao vivo: o bombardeio interrompeu um apresentador da IRIB e a transmissão ficou sem sinal. A emissora pública anunciou, logo após o ataque, que retomaria a transmissão, e a apresentadora, Sahar Emami, retornou ao estúdio. Israel começou a bombardear o Irã na madrugada da última sexta, destacando o progresso do programa nuclear da República Islâmica e a ameaça que a produção de mísseis balísticos representa para o país.

Desde então, suas aeronaves atacaram infraestrutura militar (sistemas de defesa aérea, depósitos de mísseis balísticos, etc.) e usinas nucleares (Natanz, Isfahan e Furdu), mas também membros de alto escalão da Guarda Revolucionária iraniana e cientistas nucleares. No Irã, os ataques causaram ao menos 230 mortes. Enquanto isso, em Israel, lançamentos de mísseis iranianos mataram 24 pessoas até o momento, segundo autoridades israelenses.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Dias