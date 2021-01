Itália proíbe voos do Brasil e entrada de pessoas que passaram pelo país

Decisão visa dificultar disseminação de nova variante da Covid-19; Reino Unido já havia bloqueado aviões com origem brasileira na semana passada

FEPESIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 04/01/2021 Proibição da entrada de voos brasileiros já havia sido tomada por autoridades do Reino Unido



A Itália bloqueou todos os voos do Brasil e proibiu a entrada de pessoas que passaram pelo país nos últimos 14 dias, a partir desde sábado, 16, para diminuir a possibilidade de entrada da nova variante do coronavírus encontrada no território brasileiro. O anúncio foi feito no Twitter pelo ministro da Saúde italiano, Roberto Speranza. “Foi assinada uma ordem que bloqueia voos com saída do Brasil e proíbe a entrada na Itália de quem passou por lá nos últimos 14 dias. Quem já está na Itália, vindo daquele território, é obrigado a fazer teste e contactar os serviços de prevenção”, escreveu.

Firmato ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. — Roberto Speranza (@robersperanza) January 16, 2021

O Reino Unido já havia determinado nesta quinta-feira, 14, a proibição de voos vindos de 15 países, inclusive o Brasil. A medida é válida a partir de sexta-feira, 15, segundo confirmou o Secretário do Transporte, Grant Shapps. A medida também vale para aviões que saíram da Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Os voos vindos de Portugal serão igualmente proibidos, segundo o secretário, devido às conexões do país com o Brasil.

A possibilidade de impedir a entrada no Reino Unido de voos vindos do Brasil já tinha sido levantada por Boris Johnson. O primeiro-ministro afirmou que o seu país estava preparado para conter os riscos dessa nova variante e de outras que já foram encontradas ao redor do mundo. A da África do Sul, por exemplo, é possivelmente mais resistente às vacinas contra a Covid-19 que estão sendo desenvolvidas e aplicadas. Ainda não se sabe se este também é o caso da variante brasileira, mas por via das dúvidas medidas de restrição já estão sendo tomadas. O Brasil já tinha bloqueado voos do Reino Unido justamente por conta da variante do novo coronavírus.