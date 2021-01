Sobe para 46 o número de mortos em terremoto na Indonésia

Foram registrados 826 feridos e cerca de 15 mil pessoas estão abrigadas em centros de evacuação

Basarnas Sulbar/via REUTERS/15.01.2021 Terremoto deixou 826 feridos e novo tremor causou pânico nos moradores de Mamuju e Majene



Já são 46 pessoas mortas e cerca 826 feridos no terremoto de magnitude 6,2 na escala Richter que atingiu a ilha de Sulawesi na sexta-feira, 15, no centro da Indonésia, de acordo com último boletim divulgado pelas autoridades locais. Além disso, cerca de 15 mil pessoas estão abrigadas em 15 centros de evacuação montados pelas autoridades, que alertam para o perigo de fortes tremores secundários. Entre os feridos no terremoto, 189 estão hospitalizados em estado grave, diz o comunicado divulgado neste sábado, 16, pela Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, sigla em indonésio), afirmando ainda que estão sendo recolhidos dados sobre as vítimas e que ainda não foi especificado um possível número de desaparecidos.

Durante esta manhã, um tremor de magnitude 5 causou pânico entre os moradores das cidades de Mamuju e Majene, que com 37 e nove mortes, respectivamente, foram as regiões mais afetadas pelo terremoto de ontem. As equipes de resgate suspeitam que várias pessoas ainda estão presas sob escombros de centenas de edifícios que desabaram, especialmente em um hospital que caiu com pacientes e suas famílias em seu interior.

*Com informações da Agência EFE.