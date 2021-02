Japão aprova vacina da Pfizer contra Covid-19 e deve iniciar imunização na quarta-feira

País tem 400 mil doses do imunizante guardadas e deve iniciar aplicação em grupo de profissionais de saúde voluntários para conferir possíveis efeitos colaterais

EFE/EPA/VICTORIA JONES / POOL - 09/12/20 Uso da vacina da Pfizer foi autorizado no Japão



O Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência do Japão aprovou neste domingo, 14, o uso emergencial da vacina desenvolvida pela Pfizer contra a Covid-19 no país. Cerca de 400 mil doses do imunizante foram recebidas na última sexta-feira e a campanha de vacinação deve ser iniciada na próxima quarta, 17. O primeiro grupo imunizado deve contar com 20 mil profissionais da saúde que se voluntariaram para avaliar os possíveis efeitos colaterais causados pelo imunizante. Em março, outros profissionais da saúde e idosos a partir dos 65 anos passam a ser vacinados. O país asiático, que registrou mais de 400 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia, tem 6,9 mil mortes confirmadas até o momento.