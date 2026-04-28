Jimmy Kimmel rebate críticas de Melania Trump: ‘Foi uma piada muito leve’

O comediante sustenta que a declaração sobre a primeira-dama fazia referência à diferença de idade para Donald Trump

EFE/ EPA/ Caroline Brehman O diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung, chamou Kimmel de "pessoa de merda"



O comediante americano Jimmy Kimmel, que Donald Trump pediu que fosse demitido por uma piada sobre a primeira-dama, Melania Trump, negou na segunda-feira (27) que a brincadeira tenha sido uma incitação à violência contra o presidente.

Trump disse que Kimmel deveria ser demitido imediatamente por afirmar, em um de seus monólogos de humor na semana passada, que a primeira-dama irradiava “a aura de uma futura viúva”.

Enquanto o comediante sustenta que se tratava de uma piada sobre a diferença de idade do casal, o presidente a classificou como um “desprezível apelo à violência”.

O comentário foi feito dois dias antes de um homem armado tentar invadir o jantar de correspondentes da Casa Branca em Washington, incidente pelo qual foi acusado de tentativa de assassinato do mandatário.

Em seu programa da quinta-feira da semana passada, Kimmel estava parodiando um mestre de cerimônias da gala e, em determinado momento, dirigiu-se a Melania Trump: “Senhora Trump, a senhora tem a aura de uma futura viúva”.

Trump completará 80 anos em junho e é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, enquanto sua esposa, uma ex-modelo nascida na Eslovênia, tem 56 anos.

Assim como outros republicanos, a primeira-dama criticou Kimmel na segunda-feira e pediu que a emissora ABC “assuma uma posição” contra o apresentador. Kimmel, porém, minimizou as críticas e explicou que “obviamente” se tratava de uma piada “sobre a diferença de idade entre eles”.

“Foi uma piada muito leve” sobre “o fato de que ele tem quase 80 e ela é mais jovem do que eu”, acrescentou Kimmel em seu programa noturno de segunda-feira.

A Casa Branca prosseguiu com o ataque nesta terça-feira. O diretor de comunicação, Steven Cheung, chamou Kimmel de “pessoa de merda” na rede social X por “insistir na piada em vez de fazer o que era certo e pedir desculpas”.

Jimmy Kimmel is a shit human being for: #1. Making a disgusting joke about assassinating the President #2. Doubling down on that joke instead of doing the decent thing by apologizing ABC needs to fire him immediately and he should be shunned for the rest of his life. https://t.co/utaB6gQFyb — Steven Cheung (@StevenCheung47) April 28, 2026

O apresentador também chamou Trump a dialogar sobre a retórica “de ódio”, uma aparente referência aos comentários incendiários do presidente sobre grupos como migrantes, seus opositores políticos e a imprensa.

“Concordo que a retórica de ódio e violenta é algo que devemos rejeitar”, disse Kimmel. “Acho que um ótimo meio para começar a reduzir esse tom seria ter uma conversa sobre isso com o seu marido”, acrescentou, dirigindo-se à primeira-dama.

Grande estrela dos programas noturnos de TV, os famosos “late night shows”, Kimmel já havia sido acusado pela direita de explorar politicamente o assassinato do influenciador pró-Trump Charlie Kirk no ano passado.

Propriedade da Disney, a ABC tirou o apresentador do ar, mas o reintegrou uma semana depois, após acusações de censura.