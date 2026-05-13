Jogador é agredido por homem que se diz obcecado pela mulher dele; veja vídeo

Ataque ocorreu em um shopping de Istambul, na Turquia, quando Lucas Torreira deixava o estabelecimento

Reprodução / Redes Sociais Jogador Lucas Torreira é agredido por homem que se diz obcecado por sua mulher



O volante uruguaio Lucas Torreira, jogador com passagem pelo Arsenal, da Inglaterra, e Atlético de Madrid, da Espanha, e que defende atualmente o Galatasaray, da Turquia, foi vítima de uma agressão em um shopping em Istambul, capital turca. O incidente ocorreu após o jogador ser abordado por um homem que, segundo as investigações, possui uma obsessão pela mulher do atleta, a atriz turca Devrim Özkan.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira dün akşam saatlerinde Beyoğlu’nda yumruklu saldırıya uğradı. Uruguaylu futbolcuyu darbeden şüpheli gözaltına alınırken saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. pic.twitter.com/ZIFEkhAoIQ — Haber 7 (@Haber7) May 13, 2026

De acordo com informações do jornal turco Haber7, o agressor teria confrontado Torreira no centro comercial motivado por ciúmes pela atriz. O ataque físico gerou tumulto no local e as autoridades foram acionadas imediatamente.

Após ser detido, o homem prestou depoimento à polícia. Segundo o jornal turco, as declarações do agressor confirmaram que a motivação do crime era exclusivamente a sua obsessão por Devrim Özkan. O suspeito demonstrava não aceitar o relacionamento da atriz com o jogador uruguaio.

Apesar do susto, Torreira não sofreu ferimentos graves. O caso agora segue sob responsabilidade da justiça turca, que deve avaliar as medidas cabíveis contra o agressor. Até o momento, o jogador e a atriz não se manifestaram publicamente sobre o ocorrido.