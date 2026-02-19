José María Balcázar assume presidência interina do Peru após destituição de José Jerí

Eleito chefe do Congresso, parlamentar de esquerda comandará o país até julho, em meio à crise política que se arrasta desde 2016 e a poucos meses das eleições presidenciais

Foto por HANDOUT / PERUVIAN CONGRESS / AFP José María Balcázar foi eleito presidente do Congresso em 18 de fevereiro de 2026 e se tornará automaticamente presidente interino do país, após o impeachment de José Jeri em um novo episódio de instabilidade política.



O esquerdista José María Balcázar foi eleito no fim da noite de quarta-feira (18) para o posto de chefe do Congresso do Peru e, em consequência, assumiu automaticamente a presidência do país de forma interina, um dia após seu antecessor, José Jerí, ter sido destituído por acusações de corrupção.

Balcázar é o oitavo chefe de Estado do Peru desde 2016, o que representa um novo episódio na instabilidade política crônica que afeta a nação sul-americana. Segundo as leis do país, quando a presidência está vaga, o presidente do Parlamento deve assumir a responsabilidade de liderar o país.

O presidente interino, um advogado de 83 anos, governará o Peru até 26 de julho, data da cerimônia de posse do vencedor das eleições presidenciais programadas para 12 de abril.

O congressista do partido de esquerda Peru Livre, que já foi investigado por apropriação indevida de recursos e suposta corrupção, foi escolhido por seus pares entre quatro candidatos.

Ele recebeu 60 votos em uma sessão extraordinária celebrada na noite de quarta-feira na sede do Legislativo.

O partido Peru Livre é o mesmo com o qual o ex-presidente Pedro Castillo venceu as eleições em 2021. O ex-mandatário está preso por tentar dissolver o Congresso em dezembro de 2022.

“Juro por Deus, pela pátria, pela paz, exercer fielmente o cargo de presidente da República, e assumo de acordo com a Constituição política do Peru”, disse Balcázar.

Eleições transparentes

“Nestes poucos meses que nos restam, vamos garantir ao povo do Peru que vai acontecer uma transição democrática e eleitoral pacífica, transparente, que não deixe nenhum tipo de dúvida nas eleições”, prometeu Balcázar em seu primeiro discurso no Parlamento.

O esquerdista disputou a presidência interina contra María del Carmen Alva, que foi presidente do Congresso em 2021 e é porta-voz do partido de centro-direita Ação Popular, além de Edgard Reymundo, um socialista de longa trajetória, e Héctor Acuña, representante independente questionado por conflitos de interesse.

O próprio Balcázar não escapa da polêmica.

Ele provocou indignação do Ministério da Mulher e de várias organizações em 2023 ao afirmar no Parlamento que “as relações sexuais precoces ajudam no desenvolvimento psicológico futuro da mulher“, durante um debate sobre a proibição do casamento infantil.

“A eleição de José María Balcázar como presidente do Congresso e encarregado da Presidência provoca alarme. Suas declarações justificando as relações sexuais precoces violam padrões de proteção da infância e contradizem a obrigação do Estado de prevenir a violência sexual”, afirmou a Coordenadoria Nacional de Direitos Humanos em um comunicado.

“Se a esquerda ganhar, será um retrocesso, vai ser um (Pedro) Castillo dois”, afirmou à AFP antes da votação o constitucionalista Aníbal Quiroga.

Destituição

Jerí, 39 anos, que também era presidente do Parlamento, substituiu Dina Boluarte na presidência em outubro, quando o principal cargo do Executivo ficou vago depois que a mandatária foi destituída em um julgamento político relâmpago por suposta incapacidade de solucionar uma onda de extorsões e assassinatos.

O Congresso, que inicialmente considerou Jerí um candidato idôneo, o afastou do cargo na terça-feira (17) por “má conduta no exercício de suas funções e falta de idoneidade para exercer o cargo”, também em um processo expresso.

Jerí caiu em desgraça em janeiro, quando o Ministério Público abriu uma investigação contra ele por suposto “tráfico de influência e patrocínio ilegal de interesses”, depois que foi revelada uma reunião secreta com um empresário chinês que faz negócios com o governo.

A situação se complicou ainda mais em fevereiro, com outra investigação de “tráfico de influências” por sua suposta intervenção na contratação de nove mulheres para o governo.

Jerí se despede

“Servir ao Peru foi e continuará sendo uma honra. Saio com o coração cheio e em paz. Não é simples resolver em meses o que está pendente há décadas, mas cada passo foi dado com convicção, responsabilidade e dedicação”, afirmou Jerí na rede social TikTok.

“Deixamos encaminhada nossa tarefa mais firme: garantir eleições limpas e transparentes e continuar fortalecendo a segurança como base de um país com ordem e futuro”, acrescentou.

Um número recorde de mais de 30 candidatos pretende disputar a presidência nas eleições de abril, que também marcarão o retorno a um Parlamento bicameral.

O Peru enfrenta, desde 2016, uma crise de instabilidade institucional marcada por investigações contra os chefes de Estado dos últimos anos.

Atualmente, os ex-presidentes Alejandro Toledo e Ollanta Humala estão presos por corrupção em uma prisão especial ao leste de Lima, assim como Castillo, condenado a mais de 11 anos por sua fracassada tentativa de golpe.

“A crise pode ser um peso eleitoral para os partidos que colocaram Jerí na presidência, como o Força Popular, de Keiko Fujimori”, disse à AFP Fernando Tuesta, cientista político da Universidade Católica.

*AFP