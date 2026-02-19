Jovem Pan > Notícias > Mundo > José María Balcázar assume presidência interina do Peru após destituição de José Jerí

José María Balcázar assume presidência interina do Peru após destituição de José Jerí

Eleito chefe do Congresso, parlamentar de esquerda comandará o país até julho, em meio à crise política que se arrasta desde 2016 e a poucos meses das eleições presidenciais

  • 19/02/2026 06h57
Foto por HANDOUT / PERUVIAN CONGRESS / AFP Esta foto divulgada pelo Congresso peruano mostra o novo presidente interino do Peru, José María Balcázar (à direita), gesticulando enquanto discursa após sua eleição no Congresso Nacional em Lima, em 18 de fevereiro de 2026. O parlamentar peruano de esquerda José María Balcázar foi eleito presidente do Congresso em 18 de fevereiro de 2026 e se tornará automaticamente presidente interino do país, após o impeachment de José Jeri em um novo episódio de instabilidade política. José María Balcázar foi eleito presidente do Congresso em 18 de fevereiro de 2026 e se tornará automaticamente presidente interino do país, após o impeachment de José Jeri em um novo episódio de instabilidade política.

O esquerdista José María Balcázar foi eleito no fim da noite de quarta-feira (18) para o posto de chefe do Congresso do Peru e, em consequência, assumiu automaticamente a presidência do país de forma interina, um dia após seu antecessor, José Jerí, ter sido destituído por acusações de corrupção.

Balcázar é o oitavo chefe de Estado do Peru desde 2016, o que representa um novo episódio na instabilidade política crônica que afeta a nação sul-americana. Segundo as leis do país, quando a presidência está vaga, o presidente do Parlamento deve assumir a responsabilidade de liderar o país.

O presidente interino, um advogado de 83 anos, governará o Peru até 26 de julho, data da cerimônia de posse do vencedor das eleições presidenciais programadas para 12 de abril.

O congressista do partido de esquerda Peru Livre, que já foi investigado por apropriação indevida de recursos e suposta corrupção, foi escolhido por seus pares entre quatro candidatos.

Ele recebeu 60 votos em uma sessão extraordinária celebrada na noite de quarta-feira na sede do Legislativo.

O partido Peru Livre é o mesmo com o qual o ex-presidente Pedro Castillo venceu as eleições em 2021. O ex-mandatário está preso por tentar dissolver o Congresso em dezembro de 2022.

“Juro por Deus, pela pátria, pela paz, exercer fielmente o cargo de presidente da República, e assumo de acordo com a Constituição política do Peru”, disse Balcázar.

Eleições transparentes

“Nestes poucos meses que nos restam, vamos garantir ao povo do Peru que vai acontecer uma transição democrática e eleitoral pacífica, transparente, que não deixe nenhum tipo de dúvida nas eleições”, prometeu Balcázar em seu primeiro discurso no Parlamento.

O esquerdista disputou a presidência interina contra María del Carmen Alva, que foi presidente do Congresso em 2021 e é porta-voz do partido de centro-direita Ação Popular, além de Edgard Reymundo, um socialista de longa trajetória, e Héctor Acuña, representante independente questionado por conflitos de interesse.

O próprio Balcázar não escapa da polêmica.

Ele provocou indignação do Ministério da Mulher e de várias organizações em 2023 ao afirmar no Parlamento que “as relações sexuais precoces ajudam no desenvolvimento psicológico futuro da mulher“, durante um debate sobre a proibição do casamento infantil.

“A eleição de José María Balcázar como presidente do Congresso e encarregado da Presidência provoca alarme. Suas declarações justificando as relações sexuais precoces violam padrões de proteção da infância e contradizem a obrigação do Estado de prevenir a violência sexual”, afirmou a Coordenadoria Nacional de Direitos Humanos em um comunicado.

“Se a esquerda ganhar, será um retrocesso, vai ser um (Pedro) Castillo dois”, afirmou à AFP antes da votação o constitucionalista Aníbal Quiroga.

Destituição

Jerí, 39 anos, que também era presidente do Parlamento, substituiu Dina Boluarte na presidência em outubro, quando o principal cargo do Executivo ficou vago depois que a mandatária foi destituída em um julgamento político relâmpago por suposta incapacidade de solucionar uma onda de extorsões e assassinatos.

O Congresso, que inicialmente considerou Jerí um candidato idôneo, o afastou do cargo na terça-feira (17) por “má conduta no exercício de suas funções e falta de idoneidade para exercer o cargo”, também em um processo expresso.

Jerí caiu em desgraça em janeiro, quando o Ministério Público abriu uma investigação contra ele por suposto “tráfico de influência e patrocínio ilegal de interesses”, depois que foi revelada uma reunião secreta com um empresário chinês que faz negócios com o governo.

A situação se complicou ainda mais em fevereiro, com outra investigação de “tráfico de influências” por sua suposta intervenção na contratação de nove mulheres para o governo.

Jerí se despede

“Servir ao Peru foi e continuará sendo uma honra. Saio com o coração cheio e em paz. Não é simples resolver em meses o que está pendente há décadas, mas cada passo foi dado com convicção, responsabilidade e dedicação”, afirmou Jerí na rede social TikTok.

“Deixamos encaminhada nossa tarefa mais firme: garantir eleições limpas e transparentes e continuar fortalecendo a segurança como base de um país com ordem e futuro”, acrescentou.

Um número recorde de mais de 30 candidatos pretende disputar a presidência nas eleições de abril, que também marcarão o retorno a um Parlamento bicameral.

O Peru enfrenta, desde 2016, uma crise de instabilidade institucional marcada por investigações contra os chefes de Estado dos últimos anos.

Atualmente, os ex-presidentes Alejandro Toledo e Ollanta Humala estão presos por corrupção em uma prisão especial ao leste de Lima, assim como Castillo, condenado a mais de 11 anos por sua fracassada tentativa de golpe.

“A crise pode ser um peso eleitoral para os partidos que colocaram Jerí na presidência, como o Força Popular, de Keiko Fujimori”, disse à AFP Fernando Tuesta, cientista político da Universidade Católica.

*AFP

