Jovem do Afeganistão é suposto autor de ataque terrorista na Suécia

A polícia aponta que o homem de 22 anos de idade morava há vários meses na pequena cidade de Vetlanda, onde sete pessoas foram esfaqueadas nesta quarta-feira, 3

O suspeito teria esfaqueado sete pessoas, sendo que três correm risco de vida e duas estão em estado grave



O suposto autor do ataque terrorista que deixou sete pessoas feridas na Suécia nesta quarta-feira, 3, é um jovem de 22 anos de idade que nasceu no Afeganistão. O suspeito morava há alguns meses na pequena cidade de Vetlanda, onde ele está sendo acusado de ter esfaqueado deliberadamente as vítimas: três em risco de vida e duas em estado grave. Segundo o jornal local Expressen, a polícia confirmou que o homem já tinha ficha criminal por delitos menores na região. As autoridades, que investigam as possíveis motivações terroristas, realizaram uma busca na casa do jovem, mas não o interrogaram ainda porque ele foi baleado na perna e segue hospitalizado.

A Suécia foi alvo de um outro ataque terrorista em 2017, quando cinco pessoas morreram atropeladas por um carro que invadiu uma zona comercial exclusiva para pedestres no centro da capital Estocolmo. O crime foi cometido por um homem do Uzbequistão que tinha tido o seu pedido de asilo rejeitado. Ele foi condenado à prisão perpétua em junho de 2018.