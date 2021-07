Jovem morre ao pular sem equipamento de segurança de bungee jump na Colômbia; veja vídeo

Mulher de 25 anos entendeu que ordem para pular dada a outra pessoa era para ela e caiu de altura de mais de 40 metros

Ysparra/Tiktok/Reprodução de vídeo Yecenia tinha ido até local com namorado e morreu após pular sem equipamento de segurança



Uma jovem de 25 anos morreu neste domingo, 18, ao saltar de um bungee jump antes da hora na cidade de Antiquoia, na Colômbia. Segundo o jornal La Independencia, a vítima, identificada como Yecenia Morales, era natural de Medellín e teria entendido que a ordem para pular dada por um instrutor para outra pessoa era, na verdade, para ela. A jovem, que tinha ido ao local com o namorado, caiu de uma altura de mais de 40 metros sem qualquer tipo de proteção diante de 100 pessoas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ela já estava morta quando eles chegaram ao local. O laudo de necrópsia da jovem mostrou que ela não morreu por causa da queda, e sim porque sofreu um ataque cardíaco antes de chegar ao chão. As empresas que operam o serviço, popular no local, não têm qualquer tipo de permissão para operar na área. Um vídeo do momento em que a jovem pula e as pessoas se desesperam foi publicado nas redes sociais: