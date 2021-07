Caso ocorreu em Corunha, no norte do país, e teve grande repercussão, apontado como crime de homofobia

Samuel Luiz Muñiz/Reprodução de redes sociais Samuel nasceu no Brasil e morava na Espanha desde a infância



Uma juíza da Espanha decretou nesta sexta-feira, 9, a prisão provisória de três dos seis suspeitos de espancar e matar Samuel Luiz Muñiz, um jovem de origem brasileira. O caso ocorreu em Corunha, no norte do país, e teve grande repercussão, apontado como crime de homofobia. A juíza estabeleceu prisão provisória sem fiança para três homens de idades entre 20 e 25 anos. Ela também determinou que uma mulher obrigatoriamente compareça ao tribunal. Os quatro estão sendo investigados pelo crime de homicídio ou assassinato, ainda pendente de definição, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça da região da Galícia. A investigação está em segredo judicial, embora a imprensa local tenha informado que um dos menores tem ficha criminal e que os detidos são amigos, mas não conheciam Samuel. Entre os outros envolvidos no caso, uma jovem foi libertada. Outros dois menores de idade também foram detidos nesta sexta-feira. A morte de Samuel no último sábado gerou protestos na Espanha, uma vez que as pessoas que estavam com ele no momento declararam que o ataque foi motivado pelo fato de ser homossexual. Quando foi atendido no pronto-socorro, o jovem apresentava vários hematomas e pancadas na cabeça que exigiram a intervenção de profissionais de saúde por duas horas para tentar reanimá-lo, mas ele não resistiu. De acordo com as autoridades locais, todas as linhas de investigação permanecem abertas e novas prisões não estão descartadas.

*Com informações da EFE