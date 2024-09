Justiça adia sentença de Trump em Nova York para depois das eleições

Sentença do candidato republicano à Casa Branca estava prevista para 18 de setembro, após ele ter sido considerado culpado de falsificação de registros fiscais

Donald Trump, candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, comemorou nesta sexta-feira (6) o anúncio do adiamento de sua sentença em um tribunal de Nova York para depois das eleições presidenciais e sustentou que o caso deveria ser encerrado. “A caça às bruxas em Manhattan foi adiada porque todos perceberam que NÃO HOUVE CASO, EU NÃO FIZ NADA DE ERRADO!… Este caso deve ser encerrado enquanto nos preparamos para as Eleições Mais Importantes da História do Nosso País”, publicou o magnata em sua plataforma Truth Social. A sentença do candidato republicano à Casa Branca estava prevista para 18 de setembro, após ele ter sido considerado culpado de falsificação de registros fiscais, mas foi adiada pelo juiz Juan Merchan para 26 de novembro. A sentença do candidato republicano à Casa Branca estava prevista para 18 de setembro, após ele ter sido considerado culpado de falsificação de registros fiscais, mas foi adiada pelo juiz Juan Merchan para 26 de novembro.

O juiz que presidiu o seu julgamento por pagamentos ocultos a uma ex-atriz pornô adiou a sentença para depois das eleições presidenciais de 5 de novembro. Uma vitória importante para o magnata, a quatro dias do debate com a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris. A decisão foi anunciada minutos depois de Trump ter feito um longo discurso sobre seus problemas judiciais. Trump acusa o presidente Joe Biden e Harris de serem responsáveis por uma onda de crimes que associa à imigração ilegal, algo que as estatísticas negam. Sua equipe de campanha divulgou nesta sexta-feira uma carta de apoio assinada por agentes de polícia.

“Em novembro, os americanos terão que escolher entre alguém que passou a vida fazendo cumprir nossas leis e alguém que foi condenado por violá-las”, diz a mensagem, em referência à carreira de Kamala como promotora e à condenação penal de Trump em um caso de pagamentos ocultos a uma ex-atriz pornô. O republicano, processado em vários outros casos e acusado especialmente de tentar alterar o resultado das eleições de 2020, realizará um comício no sábado em Wisconsin, outro estado muito disputado. A equipe de campanha de Donald Trump informou na quarta-feira que arrecadou US$ 130 milhões (R$ 728,6 milhões) em agosto e possui um fundo de guerra eleitoral de US$ 295 milhões (R$ 1,6 bilhão) disponíveis imediatamente.

