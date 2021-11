Kamala Harris se torna a primeira mulher a presidir os EUA, enquanto Biden passava por exame

Presidente passou por colonoscopia como parte de exame físico que realiza anualmente

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Kamala Harris se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos, ainda que de forma temporária



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente do país nesta sexta, 19, enquanto Joe Biden passava por uma colonoscopia como parte de exame físico que faz todos os anos. Harris ocupou a presidência durante por uma hora e 25 minutos, entre 10h10 às 11h35 no horário local (entre 12h10 e 13h35 no horário de Brasília). “A vice-presidente trabalhará em seu escritório na Ala Oeste durante esse período”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, em comunicado antes do fato. Ela também destacou que situação parecida ocorreu quando George W. Bush teve que fazer colonoscopias em 2002 e 2007, já que é comum o vice-presidente assumir enquanto o titular passa por algum procedimento médico que requer anestesia. Biden tem 79 anos e é a pessoa mais velha a assumir a presidência dos Estados Unidos. No entanto, ele diz que ainda tem vontade de buscar um novo mandato ao lado de Harris na eleição presidencial de 2024.