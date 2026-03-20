Kim Jong-un e filha de 13 anos testam novo tanque de guerra do país; assista

Teste aconteceu durante exercícios militares de grande escala na quinta-feira (19); esse é o mais recente sinal de que Ju Ae está sendo preparada para suceder o líder norte-coreano

STR / KCNA VIA KNS / AFP Líder norte-coreano Kim Jong Un e sua filha Kim Ju Ae embarcando em um tanque durante sua visita à Base de Treinamento nº 60 de Pyongyang, subordinada ao Corpo de Defesa da Capital do Exército da Coreia do Norte



O líder norte-coreano Kim Jong-un e sua filha Ju Ae, de 13 anos, testaram o novo tanque de guerra do país em exercícios militares de grande escala, informou a mídia estatal nesta sexta-feira (20), no mais recente sinal de que ela está sendo preparada para sucedê-lo. Veja o vídeo abaixo:

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Os exercícios na Base de Treinamento n.º 60 de Pyongyang envolveram unidades blindadas disparando mísseis antitanque, enquanto subunidades na retaguarda alvejavam drones e helicópteros inimigos simulados, abrindo caminho para a infantaria e os tanques, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA).

De acordo com a KCNA, o tanque possui mobilidade, poder de fogo e sistemas defensivos avançados, incluindo proteção contra mísseis e drones.

“Observando com grande prazer os tanques avançarem violentamente, fazendo a terra tremer, ele (Kim) expressou satisfação pelo fato de a majestosa cena dos tanques avançando imponentemente representar a bravura e a coragem inerentes ao nosso exército”, informou a agência.

O exercício ocorre em meio a tensões regionais elevadas, após recentes testes de mísseis norte-coreanos e exercícios militares de primavera recém-concluídos pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos.

‘Sucessora designada’

A família Kim governa a Coreia do Norte com mão de ferro há décadas, e um culto à personalidade em torno de sua “linhagem de Paektu” domina o cotidiano do país isolado.

Em fevereiro, o serviço nacional de inteligência da Coreia do Sul afirmou que Ju Ae, que se acredita estar no início da adolescência, foi claramente “designada como sucessora” de seu pai.

Essa percepção foi alimentada por uma série de aparições públicas recentes de alto nível, incluindo a observação de um teste de lançadores de foguetes com capacidade nuclear no último fim de semana e o disparo de uma pistola na semana passada.

A mídia estatal de Pyongyang divulgou uma imagem de Ju Ae disparando o que parecia ser uma pistola com um olho fechado, com chamas saindo do cano da arma.

Ju Ae foi apresentada publicamente ao mundo apenas em 2022, quando acompanhou seu pai ao lançamento de um míssil balístico intercontinental.

Antes disso, a única confirmação de sua existência havia sido feita pelo ex-astro da NBA Dennis Rodman, que visitou a Coreia do Norte em 2013.

Ju Ae chamou a atenção por seu gosto por moda de luxo, aparecendo com óculos de sol Gucci e um relógio Cartier. Em outras ocasiões, ela espelhou o estilo característico de seu pai, usando jaquetas de couro combinando e óculos escuros.

*Com informações da AFP