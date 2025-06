Lavrov e Rubio discutem nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia prevista para Istambul

Diplomatas discutiram a situação da guerra e trocaram opiniões sobre propostas para uma solução política do conflito

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, conversou por telefone neste domingo (1º) com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, sobre a retomada das negociações entre Rússia e Ucrânia, previstas para esta segunda-feira (2) em Istambul, na Turquia. A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia e repercutida por agências estatais do país, como a Tass.

De acordo com o comunicado oficial, os dois diplomatas discutiram a situação da guerra e trocaram opiniões sobre propostas para uma solução política do conflito. A retomada do diálogo ocorre após uma primeira rodada considerada pouco produtiva, realizada em 16 de maio, também em Istambul.

A conversa ocorreu no mesmo dia em que forças ucranianas realizaram um ataque com drones contra bases da aviação militar russa, em uma das ações mais amplas desse tipo desde o início da guerra. Segundo o governo russo, Lavrov e Rubio já haviam mantido outros contatos telefônicos nas últimas semanas. Na última quarta-feira (29), o ministro russo afirmou que seu país estava preparando-se para os encontros desta nova etapa de negociação. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, defendeu neste domingo um “cessar-fogo completo e incondicional”, proposta ainda rejeitada pelo Kremlin.

Durante o telefonema, Rubio também expressou condolências pelas vítimas civis de acidentes ferroviários na Rússia, causados pelo desabamento de pontes na noite de sábado (31). Sete pessoas morreram, segundo autoridades russas, que investigam os episódios como possíveis atos de terrorismo.

