Ucrânia ataca bases aéreas russas antes de nova rodada de negociações de cessar-fogo

A Ucrânia afirmou neste domingo (1º) ter realizado um ataque “em larga escala” contra bases aéreas da Rússia, um dia antes de uma nova rodada de negociações diretas entre os dois países em Istambul, na Turquia. O objetivo das conversas é discutir um possível cessar-fogo. Segundo Kiev, bombardeiros russos foram danificados em quatro bases aéreas localizadas a milhares de quilômetros do front, com prejuízos estimados em US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11,4 bilhões). Em paralelo, autoridades ucranianas confirmaram a morte de 12 soldados após um ataque russo a uma base de treinamento, o que levou à renúncia do comandante das forças terrestres, Mikhail Drapati, que disse se sentir “responsável” pelas baixas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que a delegação de seu país será liderada pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov. A Turquia sediará a reunião, organizada com apoio dos Estados Unidos. Segundo Kiev, as prioridades da Ucrânia nas negociações são a obtenção de um “cessar-fogo completo e incondicional”, além da devolução de prisioneiros e crianças que, segundo acusações ucranianas, teriam sido levadas ilegalmente pela Rússia.

O Kremlin informou que também terá representantes no encontro, mas não revelou suas exigências para um acordo de paz. O presidente russo, Vladimir Putin, recusou a proposta turca de um encontro direto com Zelensky.

Ataques com drones atingem bases aéreas na Rússia

Uma fonte do serviço de segurança ucraniano (SBU) afirmou que os ataques tinham como objetivo danificar bombardeiros russos estacionados longe da linha de frente. Teriam sido atingidas as bases de Belaya (Sibéria), Olenya (região do Ártico), Ivanovo e Diaguilevo (ambas próximas a Moscou).

Na base de Belaya, mais de 40 aeronaves teriam sido atingidas, segundo o SBU, que divulgou um vídeo mostrando aviões em chamas. A autenticidade das imagens não foi verificada de forma independente. O SBU também declarou que os ataques causaram um prejuízo total estimado em US$ 7 bilhões (cerca de R$ 40 bilhões).

A Rússia confirmou incêndios em algumas aeronaves após ataques com drones e informou a prisão de suspeitos. Governadores regionais russos relataram a presença de drones inimigos nas áreas afetadas e afirmaram que os sistemas de defesa antiaérea foram acionados.

Rússia amplia ofensiva e avança em Sumy

Durante a madrugada, a Ucrânia foi alvo de 472 drones e sete mísseis russos, de acordo com a força aérea ucraniana — o maior número registrado desde o início da invasão. Além do ataque à base de treinamento, que deixou 12 mortos e 60 feridos, a Rússia anunciou a tomada da cidade ucraniana de Oleksiivka, na região de Sumy, nordeste do país.

No sábado (31), o governo ucraniano havia ordenado a evacuação de localidades próximas, diante da possibilidade de uma nova ofensiva russa na região. Na semana passada, Zelensky alertou que a Rússia estaria concentrando cerca de 50 mil soldados para um ataque em larga escala contra Sumy.