Líbano: Nova explosão em Beirute deixa quatro mortos e vários feridos; assista 

Mais um incidente grave está abalando a cidade de Beirute, no Líbano. Nesta sexta-feira, 9, um tanque de gás explodiu no bairro de Tawik Jdide, deixando quatro mortos e vários feridos. O incidente afetou, principalmente, uma padaria da região, mas o fogo se espalhou para outros edifícios das redondezas. “Vários feridos foram transferidos para o Hospital Al-Maqasid como resultado da explosão do tanque de diesel que pegou fogo esta noite”, disse o Secretário-Geral da Cruz Vermelha Libanesa, George Kittana, em entrevista concedida à Agência Nacional de Notícias local e replicada pelo “Daily Star”, do Reino Unido.

Inicialmente, a Cruz Vermelha havia confirmada duas mortes. Minutos depois, no entanto, o número de óbitos subiu para quatro. De acordo com relatos da imprensa libanesa e de vídeos que circulam nas redes sociais, os bombeiros estão retirando as pessoas da proximidade da explosão, evacuando a área e tentando conter o fogo. Moradores da região também estão prestando serviço e ajudando no resgate das vítimas. O incidente acontece pouco mais de dois meses depois do porto de Beirute ser atingindo por uma megaexplosão, que deixou mais de 200 mortos. Nas semanas seguintes, o governo local registrou outros incidentes menores, mas que também incomodaram as autoridades.

#Lebanon – I am told that a gas tank exploded in Tarik Jdide area/ #Beirut in a residential neighborhood next to a bakery. No casualties reported yet.

Friends reported their buildings shook when it happened.

Lebanese really need a break. pic.twitter.com/JNLlwawgRG

— Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) October 9, 2020