Líder do FDA liga vacinas contra covid a mortes de crianças e propõe mudanças

Um dos líderes do setor de regulamentação de vacinas do Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos, Dr. Vinay Prasad, propôs deixar mais rigoroso o processo de avaliação dos imunizantes. Os comentários foram feitos após Prasad ligar a morte de 10 crianças a doses da vacina contra o coronavírus em um e-mail obtido pela imprensa internacional.

A tese não foi divulgada publicamente em nenhuma revista científica com revisão por pares, assim como detalhes sobre as mortes ou sobre as vacinas envolvidas também não foram informados por Prasad.

Em entrevista à Fox News, o comissário do FDA Marty Makary afirmou que o órgão deve divulgar a informação ao público: “não vamos simplesmente aprovar medicamentos sem ver evidências científicas”, disse.

Com as notícias, ações do setor registraram queda na sessão desta segunda-feira, 01. A Moderna caiu 7,01%, enquanto a Novavax teve baixa de 5,11%, Merck, 2,86%, e Pfizer, 1,83%.

*Estadão Conteúdo