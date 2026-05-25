Sete pessoas estão presas em caverna no Laos há cinco dias; veja imagens

Entre os socorristas estão dois tailandeses e um especialista finlandês, que participaram em 2018 do resgate de uma equipe de futebol presa em uma caverna inundada no norte da Tailândia

Reprodução/Redes sociais Os socorristas do Laos pediram apoio a seus pares na Tailândia para obter material especializado, como bombas d'água, geradores e câmeras térmica



Mergulhadores especializados, alguns dos quais participaram em 2018 do resgate de jovens jogadores de futebol na Tailândia, somaram-se às operações para retirar sete pessoas presas pela água há cinco dias em uma caverna no Laos, informou a imprensa estatal nesta segunda-feira (25).

Os sete moradores entraram em 20 de maio na caverna, situada na província de Xaysomboun, a nordeste da capital, Vientiane, segundo o veículo público Laophattana News.

Eles pretendiam “procurar ouro”, mas as fortes chuvas provocaram uma inundação e bloquearam a saída, detalhou a mesma fonte.

Autoridades locais e moradores da região tentaram retirar a água da caverna com bombas, mas as equipes de resgate ainda não conseguiram chegar ao grupo. “Ainda não sabemos se continuam vivos”, declarou à AFP Bounkham Luanglat, responsável por uma associação local de resgate, segundo a qual cerca de 100 pessoas participam das operações.

Entre elas estão dois socorristas tailandeses e um especialista finlandês radicado na região, que participaram em 2018 do resgate de uma equipe de futebol presa em uma caverna inundada no norte da Tailândia.

Veja imagens dos socorristas:

🚨 Day 7: 7 villagers trapped in Xaysomboun Cave, Laos! Flooded gold mine since May 19. 3 escaped, 7 inside with rising water & no air. Thai team + Lao rescuers + Finnish diver on site. Critical. Watch video & photo 👇 RT & share! Need intl help.#XaysombounCave #LaosRescue pic.twitter.com/hH0l0behFN — Mitprasong Mingnakhone (@Mitprasong1490) May 25, 2026

‘Missão difícil’

Os socorristas do Laos pediram apoio a seus pares na Tailândia para obter material especializado, como bombas d’água, geradores e câmeras térmicas.

“A missão é difícil por causa da chuva. Tivemos que sair porque o nível da água estava subindo“, relatou o resgatista tailandês Chakkit Taengtan em um vídeo publicado no Facebook.

Situada em uma área remota, a caverna se estende profundamente sob a terra, e os moradores podem estar presos a mais de 100 metros da entrada.