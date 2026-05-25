Parapentista é atingida por avião durante voo e sobrevive; veja vídeo

‘Feliz segundo aniversário para mim’, esportista conseguiu fazer pouso forçado após colisão

Divulgação/Instagram @sab_thi A parapentista austríaca Sabrina compartilhou o vídeo em que seu paraquedas é atingido por um avião em pleno voo.



A parapentista austríaca Sabrina compartilhou em suas redes sociais neste domingo (24) um vídeo em que seu paraquedas é atingido por um avião em pleno voo. Nas imagens, é possível ver a esportista sobrevoando montanhas quando a aeronave, modelo Cessna 172, atinge seu equipamento, que fica destruído no meio do ar.

O vídeo mostra ela acionando um segundo paraquedas de emergência e fazendo manobras para tentar controlar o equipamento até realizar o pouso forçado em uma área de mata ao lado de uma estrada. Na publicação, Sabrina explica que o acidente ocorreu sábado (23) e acrescenta não acreditar que sobreviveu com apenas alguns hematomas e contusões pelo corpo.

“Feliz segundo aniversário para mim. O dia em que, como parapentista, um Cessna 172 te derruba do céu… Eu ainda não consigo acreditar que estou sentado aqui digitando isso e que, além de alguns hematomas feios e contusões por todo o corpo, realmente não aconteceu nada.”

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O Cessna 172 Skyhawk é um avião americano de quatro lugares, com um único motor, que alcança mais de 300 quilômetros por hora Ele tem 11 metros de envergadura, com asas altas e fixas, fabricado pela Cessna Aircraft Company e voado pela primeira vez em 1955. O modelo é a aeronave mais produzida e vendida da história da aviação.