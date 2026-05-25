Netanyahu diz que vai intensificar ofensiva para ‘esmagar’ Hezbollah

Anúncio acontece em meio a esforços para pôr fim à guerra entre EUA e Irã

GIL COHEN-MAGEN / AFP O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fala durante um evento no Waldorf Astoria Hotel em Jerusalém em 27 de julho de 2025.



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira (25) que Israel vai intensificar a ofensiva no Líbano para “esmagar” o Hezbollah. O anúncio foi feito em um momento em que Estados Unidos e Irã buscam chegar a um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio.

“Ordenei uma aceleração das nossas operações”, declarou o primeiro-ministro israelense em um vídeo difundido em seu canal no Telegram. “Vamos intensificar os golpes, intensificar a potência e vamos esmagar” o Hezbollah.

O Exército israelense intensificou nesta segunda-feira os bombardeios no sul do Líbano e atingiu especialmente os arredores da cidade de Tiro, apesar da trégua em vigor desde 17 de abril.

Trégua EUA e Irã

Os Estados Unidos e o Irã podem selar um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio em breve, como sinalizado pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, enquanto Teerã, embora confirme as tratativas, insiste que o pacto inicial não limitará seu programa nuclear de imediato.

Em visita à Índia, Rubio demonstrou otimismo: “Acredito na possibilidade de que, nas próximas horas, o mundo receba boas notícias”. A declaração ocorre após o presidente Donald Trump afirmar em suas redes sociais que o acordo “foi amplamente negociado” e está sujeito à finalização entre os EUA, a República Islâmica e nações parceiras.

Segundo Rubio, o entendimento daria início a um processo para garantir “um mundo que não precise mais temer uma arma nuclear iraniana”. No entanto, o desmantelamento do programa atômico continua sendo um ponto de fricção. De acordo com fontes do governo israelense, Trump teria garantido ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que não assinará um texto final sem a remoção de todo o urânio enriquecido do território iraniano.

O Irã afirmou nesta segunda-feira (25) que há avanços nas negociações com os Estados Unidos para acabar com a guerra de maneira duradoura, mas destacou que o acordo não é iminente. “É verdade que chegamos a uma conclusão em grande parte dos temas em discussão”, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, em sua entrevista coletiva semanal.

*com informações da AFP