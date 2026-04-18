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Líder Supremo diz que Irã está preparado para impor ‘novas derrotas’ ao inimigo

Declaração aconteceu logo depois que Teerã decidiu voltar a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio americano de seus portos

  • Por Jovem Pan
  • 18/04/2026 13h50
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AFP motjaba khamenei Mulheres iranianas caminham ao lado de uma faixa que retrata o novo líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, em uma rua no norte de Teerã, em 16 de abril de 2026

O líder supremo do Irã, Motjaba Khamenei, afirmou neste sábado (18) que a Marinha está preparada infligir “novas derrotas” ao inimigo. A declaração aconteceu logo depois que Teerã decidiu voltar a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio americano de seus portos. “A valente marinha do Exército do Irã está pronta para infligir novas e amargas derrotas aos seus inimigos.”, escreveu Khamenei em sua conta no X (antigo Twitter).

O Irã voltou a fechar Ormuz neste sábado em resposta à decisão dos Estados Unidos de manter o bloqueio aos seus portos. A reabertura da passagem marítima crucial para o transporte mundial de petróleo foi bem recebida nas Bolsas e gerou otimismo em Washington.

Em meio ao novo bloquei, lanchas rápidas iranianas abriram fogo contra um petroleiro no Estreito de Ormuz, informou a agência britânica de segurança marítima, depois que o Exército do Irã anunciou o fechamento da rota de navegação.

Apesar das tensões e ameaçadas, Estados Unidos e Irã estão em trégua desde o dia 7 de abrirl. Neste sábado, o presidente Donald Trump afirmou que os países seguem conversando para chegar a um cessa-fogo, porem, reforçou que o Irã não pode chantageá-los. Por outro lado, os iraniano confirmaram que receberam e estão analisando as novas propostas dos EUA, entretanto, ressaltaram que não farão ‘nenhuma concessão’.

“O Irã está analisando e ainda não respondeu”, afirmou o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. A delegação negociadora iraniana “não fará a mínima concessão” e “defenderá com toda sua força os interesses da nação”, acrescentou.

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