Líder Supremo do Irã diz que país ‘não se submete ao assédio de ninguém’ e posta imagem da bandeira americana queimando

Escondido em um bunker, Ali Khamenei usou a rede social X para mandar recado aos Estados Unidos; em seu post, disse que República Islâmica nunca fez mal a ninguém

Reprodução/Twitter/@Khamenei_fa Imagem da bandeira americana queimando publicada no perfil de Ali Khamenei no X



O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse, em publicação nas redes sociais, que não vão aceitar o assédio de nenhum país, mas também garantiu que a sua nação não fará o mesmo com as demais. “Nós não ferimos ninguém e não vamos aceitar nenhum assédio de ninguém sobre nenhuma circunstância, e ão vamos submeter ninguém assédio. Essa é a lógica da nação iraniana”, escreveu no X (antigo Twitter), com uma fota da bandeira dos Estados Unidos pegando fogo. A publicação, realizada após o Irã atacar a base militar dos Estados Unidos no Catar, vem após um post do presidente norte-americano, Donald Trump, em que ele falava sobre o bombardeio e dizia que agora Irã e Israel já poderiam busca a paz e harmonia.

Refugiado em um bunker, pouco se sabe sobre o aiatolá Ali Khamenei, contudo a paz entre os países não deve ser algo a se ver brevemente, porque líder supremo do Irã afirmou no domingo (22) que a “punição continuará” contra Israel. Em publicação nas redes sociais, Khamenei declarou que “o inimigo sionista cometeu um grande erro, um grande crime; deve ser punido — e está sendo punido neste exato momento”. A mensagem foi acompanhada por uma imagem com um crânio em chamas sobre a estrela de Davi, símbolo presente na bandeira de Israel.