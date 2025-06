Trump afirma que ataque a base americana foi ‘muito fraco’ e pede para Irã ‘seguir rumo à paz’

Presidente dos Estados Unidos disse que, se Teerã baixar as armas no Oriente Médio, ele ‘encorajará’ Israel a fazer o mesmo; segundo o republicano, Teerã avisou sobre o lançamento de mísseis no Catar

EFE/EPA/SPENCER COLBY Donald Trump autorizou ataque a bases nucleares do Irã



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se posicionou nesta segunda-feira (23) sobre o ataque do Irã a base militar norte-americana no Catar. Segundo o republicano, o ataque foi fraco e afirmou que agora iranianos e israelenses podem prosseguir rumo à paz. “Talvez o Irã possa agora prosseguir rumo à Paz e Harmonia na Região, e eu encorajarei Israel com entusiasmo a fazer o mesmo. Agradeço a atenção dada a este assunto!”, escreveu o republicano, que começou a publicação em sua conta ‘Truth Social’ agradecendo ao Irã por ter alertado com antecedência sobre o ataque, o que possibilitou que nenhum vida fosse tirada ou alguém fosse ferido. Trump também fez uma publicação em agradecimento ao Emir do Catar. “Gostaria de agradecer ao Emir do Catar por tudo que ele tem feito para manter a paz na região. A respeito do ataque contra a base americana no Catar, tenho o prazer de informar que não houve americanos mortos ou feridos, e também não houve cataris mortos ou feridos”, escreveu o republicano. “Obrigada, mundo. É tempo de paz”, acrescentou.

Na noite de sábado (21), manhã de domingo (22) no Irã, os Estados Unidos bombardearam três instalações nucleares do Irã e destruíram os espaços. Muitos sonharam em colocar um ponto final no programa nuclear, mas ninguém conseguiu”, disse Pete Hegseth, acrescentando que o programa nuclear do Irã foi devastado e que os ataques não visaram atingir o povo, e sim as instalações. “A operação foi brilhante e mostrou que os Estados Unidos voltaram e que quando o Trump fala, todos têm que parar para ouvir, somos a força mais poderosa do mundo”, disse o secretário de Defesa dos EUA. Nesta segunda-feira (23), o Irã, que tinha prometido resposta ao ataque, bombardeou a base militar dos EUA no Catar. A base de Al Udeid no Catar, um dos alvos do ataque, é a maior dos EUA na região, abrigando mais de 10 mil soldados. Ao todo, seis mísseis foram lançados neste ataque. Também foram ouvidas diversas explosões em Doga, capital do Catar, contudo, não houve nenhum ferido.