Líder supremo do Irã está ‘ferido e provavelmente desfigurado’, diz Pentágono

Mojtaba Khamenei assumiu o posto após a morte de seu pai, Ali Khamenei, ocasionada pelos ataques de EUA e Israel

  • Por Jovem Pan
  • 13/03/2026 11h28
Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Pete Hegseth Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth

O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, está “ferido e provavelmente desfigurado“, declarou nesta sexta-feira (13) o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, em uma entrevista coletiva.

“Sabemos que o novo suposto — e não tão supremo — líder está ferido e provavelmente desfigurado”, declarou Hegseth.

*Matéria em atualização

*Com informações da AFP

