Líder supremo do Irã suspende comunicações eletrônicas para garantir sua segurança

Decisão reflete seu temor de ser alvo de um assassinato, especialmente em um contexto de crescente tensão com Israel e os Estados Unidos

Abedin Taherkenareh/EFE/EPA Aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã



O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, tomou medidas drásticas para garantir sua segurança, suspendendo comunicações eletrônicas. Essa decisão reflete seu temor de ser alvo de um assassinato, especialmente em um contexto de crescente tensão com Israel e os Estados Unidos. Khamenei agora se comunica principalmente através de um assessor de confiança e se encontra resguardado em um bunker. Recentemente, o Irã enfrentou uma escalada de ataques, com bombardeios israelenses ocorrendo em 13 de junho, marcando a maior ofensiva militar contra o país desde a guerra com o Iraque. Em resposta a essa situação crítica, Khamenei nomeou três clérigos seniores como possíveis sucessores, uma ação que demonstra a gravidade do momento atual.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A entrada dos EUA no conflito, com o presidente Donald Trump anunciando bombardeios direcionados a instalações nucleares iranianas, intensificou ainda mais as preocupações de Khamenei. Ciente do risco que corre, ele instruiu a Assembleia de Peritos a acelerar o processo de escolha de seu sucessor, evidenciando a urgência da situação. Além das ameaças externas, a liderança iraniana também enfrenta o desafio de proteger sua infraestrutura crítica. O Irã já sinalizou que retaliará, mas as opções disponíveis são complexas e arriscadas. O Ministério da Inteligência implementou novos protocolos de segurança, que incluem a suspensão de comunicações eletrônicas e a proteção de altos funcionários em locais seguros.

A internet no país foi quase totalmente desconectada, e as chamadas internacionais estão bloqueadas para dificultar a localização de agentes inimigos. O Conselho Supremo de Segurança Nacional emitiu um aviso severo, exigindo que qualquer pessoa que colabore com o inimigo se apresente até domingo, sob a ameaça de execução.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA