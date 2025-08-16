Líderes europeus se reunirão antes do encontro entre Zelensky e Trump 

De acordo com o Palácio do Eliseu, a reunião por videoconferência será copresidida pelo presidente francês, Emmanuel Macron, pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e pelo chanceler alemão, Friedrich Merz

STR / Ukrainian presidential press-service / AFP Volodymyr Zelensky e Ursula von der Leyen durante uma reunião da Comissão Europeia e do governo da Ucrânia, em Kyiv



Os países aliados da Ucrânia, unidos na denominada Coalizão de Voluntários ou Coalizão dos Dispostos, se reunirão neste domingo (17) por videoconferência, após a reunião de sexta-feira no Alasca e antes da visita de segunda-feira a Washington do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A reunião será realizada às 13h GMT de domingo (10h de Brasília), segundo indicaram neste sábado fontes da presidência francesa à imprensa. Como já aconteceu na quarta-feira passada, a reunião será copresidida pelo presidente francês, Emmanuel Macron, pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e pelo chanceler alemão, Friedrich Merz.

Neste sábado pela manhã, ao comentar os resultados de suas conversas com outros líderes após o encontro no Alasca entre o presidente americano, Donald Trump, e o russo, Vladimir Putin, Macron já havia adiantado que uma nova reunião dos aliados da Ucrânia seria convocada em breve. O objetivo da convocação seria, segundo explicou em uma mensagem no X, “avançar de forma concreta” nas garantias de segurança para Kiev.

“Será essencial tirar todas as lições dos últimos 30 anos, e em particular a propensão bem estabelecida da Rússia a não cumprir seus próprios compromissos”, advertiu Macron, além de defender a manutenção da pressão sobre Moscou enquanto não houver um cessar-fogo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os parceiros da Coalizão de Voluntários, que inclui principalmente países europeus, mas também outros, como o Canadá, têm em particular sobre a mesa a questão de um potencial envio de tropas para criar uma espécie de força de reafirmação. Isso porque, sem garantias de segurança “inabaláveis”, não é possível uma “paz sólida e duradoura, respeitosa com os direitos da Ucrânia”, segundo reiterou Macron nesta manhã.

*Com informações da EFE