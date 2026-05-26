Israel está se aproximando das fases finais de sua existência, diz Khamenei

Pela primeira vez em semanas, os Estados Unidos, aliados de Israel, atacaram novamente o Irã nesta terça, um revés nos anunciados avanços das negociações para pôr fim à guerra no Oriente Médio

KHAMENEI.IR / AFP Mojtaba Khamenei



O aiatolá Mojtaba Khamenei, líder supremo do Irã, publicou no X nesta terça-feira (26) uma ameaça contra Israel, com quem protagoniza um conflito que também envolve os EUA. “O regime sionista abalado e o tumor cancerígeno de Israel estão se aproximando das fases finais de sua miserável existência”, escreveu.

Pela primeira vez em semanas, os Estados Unidos atacaram novamente o Irã nesta terça, um revés nos anunciados avanços das negociações para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

O Irã não confirmou oficialmente a informação, mas em uma declaração divulgada na televisão estatal, Mojtaba Khamenei afirmou que Washington está perdendo influência e que se afasta “a cada dia mais de seu antigo status” no Golfo Pérsico.

The shaken Zionist regime and the cancerous tumor of Israel are approaching the final stages of their wretched existence. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) May 26, 2026

Segundo ele, os países do Golfo, atacados quase diariamente pelo Irã em represália à ofensiva israelense-americana iniciada em 28 de fevereiro, “não servirão mais de escudo para as bases americanas”.

O cessar-fogo alcançado em 8 de abril entre Estados Unidos e Irã foi seguido por semanas de bloqueios e ameaças, até que, nos últimos dias, ambas as partes anunciaram avanços nas conversas. No entanto, as esperanças de paz foram frustradas com o anúncio de Israel, na segunda-feira, de que intensificaria sua ofensiva no Líbano e com o ataque americano ao Irã.

*com informações da AFP