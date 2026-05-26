Colisão entre trem e ônibus escolar deixa quatro mortos na Bélgica

Entre as vítimas fatais do acidente em Buggenhout estão duas crianças; sinalização da passagem de nível estava ativa no momento do impacto

JOHN THYS / AFP Agentes da Polícia Forense caminham ao lado do ônibus danificado enquanto inspecionam o local do acidente, após um trem colidir com um ônibus escolar, em Buggenhout, na Bélgica



Quatro pessoas, incluindo duas crianças, morreram na manhã desta terça-feira (26) após um trem colidir com um micro-ônibus escolar em Buggenhout, no norte da Bélgica. A informação foi confirmada pelo vice-primeiro-ministro do país, Maxime Prévot.

“Uma trágica colisão entre um trem e um ônibus escolar ocorreu em Buggenhout esta manhã. Quatro pessoas morreram, incluindo duas crianças”, declarou Prévot em comunicado oficial. O primeiro-ministro, Bart De Wever, também se manifestou, afirmando estar “profundamente comovido com o terrível acidente” e expressando solidariedade às famílias afetadas.

Imagens do local, na região de Flandres, mostram o micro-ônibus gravemente danificado e tombado em uma estrada adjacente à linha férrea. Equipes de emergência montaram tendas de apoio ao redor do veículo, enquanto o trem de passageiros permanecia parado nos trilhos.

De acordo com a porta-voz da polícia, An Berger, nove pessoas estavam a bordo do micro-ônibus: sete crianças, um supervisor e o motorista. Não houve feridos entre os passageiros do trem.

Frederic Sacre, porta-voz da Infrabel — empresa responsável pela infraestrutura ferroviária belga —, descreveu o impacto como “extremamente violento”. Ele informou que a composição viajava a 120 km/h no momento da colisão. “O micro-ônibus foi arremessado por cerca de 15 metros contra um pilar metálico”, detalhou Sacre à AFP.

Sinalização ativa

Investigações preliminares indicam que o sistema de segurança da passagem de nível operava normalmente. Segundo Sacre, imagens do local confirmam que as barreiras estavam fechadas e o sinal vermelho devidamente aceso quando o acidente ocorreu.

A imprensa local informou que os alunos pertenciam a uma instituição de ensino voltada para crianças com dificuldades de aprendizagem.

A tragédia gerou uma onda de condolências no cenário político europeu. O ministro do Interior, Bernard Quintin, agradeceu o trabalho dos serviços de resgate, enquanto a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou estar “com o coração partido”. “Hoje, a Europa está de luto com a Bélgica”, afirmou a líder europeia.