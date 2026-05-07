Lula chega à Casa Branca e é recebido por Trump; veja vídeo

Chefes de Estado têm conversa marcada para esta quinta-feira (7), na capital dos Estados Unidos

Reprodução / Redes Sociais Lula chega à Casa Branca e é recebido por Trump



O presidente Lula (PT) chegou à Casa Branca nesta quinta-feira (7) e foi recebido pelo líder do país norte-americano, Donald Trump. Uma conversa entre eles já está acontecendo em Washington, a portas fechadas, segundo apuração da Jovem Pan.

No vídeo, é possível ver Lula descendo do carro presidencial e caminhando em direção a Trump. Eles se cumprimentam antes de entrarem na Casa Branca. Veja:

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De acordo com apuração da Jovem Pan, a reunião desta quinta-feira foi construída longe dos holofotes – e cercada de cautela dos dois lados. Mais do que uma visita diplomática de rotina, o encontro é tratado por interlocutores como um teste de viabilidade política para uma relação que combina interesses estratégicos claros com diferenças profundas de visão.

Segundo fontes com acesso às negociações, o encontro só ganhou tração nas últimas semanas, após uma sequência de conversas técnicas entre diplomatas e ministros das duas equipes. Havia, até então, resistências dentro da própria administração americana quanto ao timing da reunião, principalmente pelo histórico recente de tensões comerciais e declarações públicas.

Do lado brasileiro, a avaliação é que se faz necessário reabrir canais diretos com Washington diante de sinais de endurecimento comercial e da reorganização das cadeias globais.

A decisão final de confirmar o encontro ocorreu após garantias de que a agenda incluiria temas econômicos concretos — e não apenas declarações políticas.

A relação bilateral passou por um período de desgaste que ainda não foi totalmente superado. Entre os episódios recentes estão:

Ameaças de aumento de tarifas sobre produtos brasileiros;

Críticas públicas de aliados de Washington a decisões internas do Brasil;

Ruídos políticos envolvendo o ex-presidente brasileiro e o ambiente institucional;

Esse histórico explica o tom mais contido da preparação. Não há expectativa, neste momento, de anúncios grandiosos. A prioridade é estabilizar a relação e evitar novos atritos.

Nos bastidores, três eixos concentram a negociação:

1. Comércio e risco de novas tarifas

Esse é o tema mais sensível. A equipe americana tem mantido pressão sobre setores específicos da economia brasileira, enquanto o Brasil tenta evitar medidas que possam atingir exportações estratégicas.

Assessores próximos às negociações indicam que o objetivo imediato não é fechar um acordo amplo, mas construir um mecanismo de previsibilidade – reduzindo o risco de decisões unilaterais nos próximos meses.

Há também preocupação com dados recentes de desaceleração nas exportações brasileiras para os EUA, o que aumentou o senso de urgência em Brasília.

2. Minerais estratégicos e cadeias produtivas

Outro ponto central é o interesse americano em ampliar parcerias no fornecimento de minerais considerados críticos para tecnologia e transição energética.

O Brasil aparece como parceiro relevante nesse contexto. A expectativa é que o tema avance para a criação de grupos técnicos ou memorandos de entendimento, ainda sem compromissos vinculantes imediatos.

Dentro do governo brasileiro, há cuidado para evitar qualquer percepção de perda de controle sobre recursos naturais.

3. Segurança e crime transnacional

A cooperação em segurança deve aparecer como área de convergência, mas com potenciais pontos de tensão. A abordagem americana tende a ser mais assertiva, enquanto o Brasil busca preservar autonomia sobre suas políticas internas.

Interlocutores avaliam que esse será um dos temas mais sensíveis da conversa reservada entre os presidentes.

Apesar do esforço para dar foco econômico à reunião, o fator político é inevitável. De um lado, a Casa Branca trabalha com uma estratégia de pressão seletiva, combinando negociação com instrumentos comerciais e diplomáticos. Do outro, o governo brasileiro tenta manter uma política externa de equilíbrio, evitando alinhamento automático e preservando relações com múltiplos parceiros globais.

Essa diferença de abordagem não impede o diálogo, mas limita o espaço para avanços mais ambiciosos.

Nos bastidores, os objetivos são claros:

Brasil

Reduzir riscos de sanções ou tarifas;

Ampliar acesso ao mercado americano;

Atrair investimentos em setores estratégicos;

Estados Unidos

Garantir acesso a recursos estratégicos;

Reforçar influência na América Latina;

Obter contrapartidas comerciais e regulatórias;

A avaliação predominante entre diplomatas é de que o encontro deve produzir resultados graduais, não imediatos. Entre os cenários considerados mais prováveis:

Anúncio de grupos de trabalho bilaterais;

Sinalizações políticas de distensão;

Eventuais compromissos iniciais em áreas específicas;

Um acordo estrutural ou abrangente é visto como improvável neste estágio.

Para medir o resultado real da reunião, analistas apontam alguns indicadores-chave:

Houve mudança no tom em relação a tarifas e comércio?

Surgiram compromissos concretos ou apenas declarações gerais?

O diálogo foi institucionalizado com novos canais permanentes?

Há sinais de continuidade ou o encontro foi pontual?

O encontro entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva não deve ser lido como um ponto de virada imediato, mas como um movimento de reposicionamento.

Em um cenário internacional mais fragmentado, Brasil e Estados Unidos testam hoje, até onde conseguem cooperar sem abrir mão de interesses estratégicos próprios.