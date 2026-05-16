Ciro Gomes manda prender apoiador ao confundir gesto com símbolo do CV; veja vídeo

O episódio se deu neste sábado (16) durante o lançamento de sua pré-candidatura ao governo do Ceará

MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO Ciro Gomes afirmou ainda que o 'Comando Vermelho vai para a cadeia'



O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) mandou “prender” neste sábado (16) um apoiador depois de confundir gesto com símbolo do Comando Vermelho (CV). O episódio se deu durante evento de lançamento de sua pré-candidatura ao Executivo cearense.

Depois de explicado que o gesto não era apologia à facção criminosa, Ciro pediu desculpas ao apoiador. “É que estou só vigiando aqui. O Comando Vermelho vai para a cadeia”, declarou o ex-governador.

Segundo pesquisa da Genial/Quaest, divulgada em 30 de abril, Ciro Gomes venceria o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em eventual segundo turno. No entanto, o levantamento mostra que o tucano perderia em disputa contra o ex-ministro da Educação Camilo Santana (PT).

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