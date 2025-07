Lula conversa por telefone com a presidente do México em meio ao tarifaço de Trump

O presidente da República ressaltou a importância de aprofundar as relações econômicas e comerciais entre os dois países, principalmente diante do atual momento de incertezas

STRINGER / AFP Lula propôs para Claudia Sheinbaum o início de negociações para ampliar acordo comercial Brasil-México



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou nesta quarta-feira (23) para a presidenta do México, Claudia Sheinbaum. Na conversa, o presidente Lula recordou o encontro que mantiveram durante a Cúpula do G7, no Canadá, e agradeceu a presença do chanceler mexicano na Cúpula do Brics, no Rio de Janeiro.

Segundo pessoas ligadas ao Palácio do Planalto, os dois também falaram sobre a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início deste mês, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto. O México também é alvo da guerra tarifária de Trump. No último dia 12, o presidente dos Estados Unidos anunciou uma tarifa de 30% sobre importações mexicanas e da União Europeia.

Assim como Lula, Sheinbaum recebeu uma carta informal do republicano, onde ele afirmou que a taxação era motivada pela incapacidade do país em deter a entrada de “cartéis” através da fronteira entre as nações. Em resposta, Sheinbaum afirmou que o México estava fazendo a sua parte na fiscalização da fronteira entre os países. Ela também afirmou que os mexicanos não vão se render à “subordinação” de Trump.

O presidente Lula ressaltou a importância de aprofundar as relações econômicas e comerciais entre os dois países, principalmente diante do atual momento de incertezas. Diante disso, ambos os presidentes concordaram com as datas de 27 e 28 de agosto para visita do vice-presidente Geraldo Alckmin ao México, acompanhado de delegação empresarial e de outros ministros brasileiros.

Como resultado da visita, Lula propôs o início de negociações para ampliar acordo comercial Brasil-México, que favoreça a expansão do fluxo comercial entre os dois países. A presidenta Claudia e o presidente Lula destacaram os setores da indústria farmacêutica, agropecuária, de etanol, biodiesel, aeroespacial, bem como de inovação e educação como áreas estratégicas na relação bilateral, informou uma nota enviada à imprensa.

Nesta quarta, o presidente dos EUA mencionou o Brasil indiretamente: “Alguns países com quem não estamos nos dando bem pagarão tarifa de 50%”. O Brasil é o único país que recebeu essa alíquota tarifária até o momento. Trump disse durante evento sobre inteligência artificial (IA) que as nações devem se abrir aos EUA para fecharem acordos e que está se dando bem com a União Europeia e a China.

Segundo reportagem publicada hoje pelo jornal Financial Times os EUA e a UE estão perto de fechar um acordo comercial que prevê tarifas de 15% sobre as importações europeias. O acordo, segundo a publicação, seria semelhante ao fechado pelos Estados Unidos com o Japão nesta semana. Bruxelas poderia concordar com os chamados impostos recíprocos para evitar a ameaça de Trump de aumentá-los para 30% a partir de 1º de agosto

*Com informações do Palácio do Planalto e Estadão Conteúdo

