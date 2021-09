Lula e Gleisi parabenizam candidato da esquerda alemã por resultado nas eleições

Mensagem publicada no site do Partido dos Trabalhadores afirma que escolha de Olaf Scholz para governar país deve ‘contribuir para um mundo mais equilibrado’

EFE/Sebastião Moreira Lula e Gleisi assinaram em conjunto uma nota parabenizando candidato alemão



Uma nota assinada pelo ex-presidente Lula e pela senadora Gleisi Hoffmann publicada no site do Partido dos Trabalhadores (PT) na noite desta segunda-feira, 27, parabenizou o Partido Social-Democrata da Alemanha e o candidato Olaf Scholz pelo resultado nas eleições nacionais do domingo, 26. A legenda da esquerda conseguiu 25,7% dos votos para o parlamento e ficou na frente do partido de Angela Merkel, União Democrata-Cristã, que tinha como representante o candidato Armin Laschet. “Estamos certos de que sob a liderança do SPD, a Alemanha irá contribuir para um mundo mais equilibrado, multipolar e solidário, que reflita a geopolítica do século XXI”, diz trecho do documento assinado pelos dois políticos. A carta também deseja sorte no diálogo para formar um novo governo no país e exalta a tradição do partido de Olaf, que tem 160 anos., apontando que o novo governo deve levar a Alemanha a uma “contínua trajetória de crescimento econômico, com inclusão social, geração de empregos e respeito ao meio ambiente”.