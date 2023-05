Lula e Zelensky não têm encontro bilateral durante o G7; ‘Acho que isso o desapontou’, diz o líder ucraniano

Reunião aconteceria neste domingo, 21, no Japão, mas não aconteceu por incompatibilidade de agendas; em discurso, presidente brasileiro condenou a violação da integridade territorial da Ucrânia

Genya SAVILOV / AFP Pedido para reunião partiu do líder ucraniano, que também fez a mesma solicitação para à Índia



A reunião bilateral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky durante a cúpula do G7, no Japão, não vai mais acontecer. O motivo é a incompatibilidade de agendas dos mandatários. Em entrevista com a imprensa internacional, ao ser questionado se estaria desapontado por não ter encontrado Lula, o presidente ucraniano minimizou o cancelamento disse acreditar que o homólogo brasileiro teria se decepcionado. “Acho que isso o desapontou”, afirmou aos jornalistas. Ele também alegou ter se reunido com “quase todo mundo, todos os dirigentes” e, por isso, não teria conseguido horário para a reunião com o brasileiro. “Todos têm seus próprios horários, por isso não pudemos nos encontrar com o presidente brasileiro”, completou. Como o site da Jovem Pan antecipou, o encontro entre os presidentes chegou a ser confirmado à reportagem pela assessoria do Palácio do Planalto. O pedido para reunião partiu do líder ucraniano, que também fez a mesma solicitação para à Índia. Desde o início do conflito na Ucrânia, o Brasil assumiu uma postura de neutralidade e em algumas ocasiões, Lula já chegou a dizer que Zelensky é tão culpado quando Vladimir Putin pelo conflito que acontece no Leste Europeu. Na manhã deste domingo, 21, Lula e Zelensky ficaram frente a frente durante participação do painel “Rumo a um mundo pacífico, estável e próspero”, onde o presidente brasileiro condenou a violação da integridade territorial da Ucrânia.